На Дону определили даты последних звонков и выпускных вечеров

Последние звонки в школах Ростовской области в 2026 году пройдут 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В следующем году школы региона выпустят 45 тыс. учащихся девятых классов и более 16 тыс. учеников одиннадцатых классов.

«Традиционно программой выпускных вечеров в школах области будет предусмотрена церемония поднятия Государственного флага и исполнение Государственного гимна России»,— отметили в ведомстве.

Кроме этого, во время выпускных вечеров пройдут чествования представителей многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами России и Ростовской области, участников СВО.

Наталья Белоштейн