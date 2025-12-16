Жителя Алтайского края осудят за финансирования террористической организации

Жителю города Новоалтайск (Алтайский край) предъявлены обвинения в финансировании терроризма (ч.1.1 ст. 205 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия,19-летний юноша выступал приверженцем запрещенной в России националистической организации. В августе этого года, установили правоохранители, он перевел денежные средства членам запрещенного движения. Сумма, которую фигурант дела направил, не уточняется.

По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об организации «Русский добровольческий корпус» (признана в РФ террористической, запрещена).

Александра Стрелкова