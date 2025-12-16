Наехавший на фанатов «Ливерпуля» водитель приговорен к 21,5 года тюрьмы

54-летний Пол Дойл, совершивший наезд на толпу людей в центре Ливерпуля, приговорен к 21,5 года тюремного заключения, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Quenzler / Reuters Фото: Julia Quenzler / Reuters

Инцидент произошел 26 мая этого года во время празднования болельщиками «Ливерпуля» победы команды в Английской премьер-лиге. Всего во время происшествия пострадали 134 человека, около 50 были госпитализированы.

Полиция задержала Пола Дойла на месте преступления. В суде ему предъявили обвинения по 31 пункту, в том числе в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении. Изначально он отрицал вину, пытаясь убедить следствие, что увидел в толпе мужчину с ножом и в панике пытался уехать оттуда. Но эта версия была опровергнута следователями, а в конце ноября на первом же судебном заседании Дойл сознался в содеянном.

Вынося приговор, судья Эндрю Менари заявил, что действия Дойла вызвали «ужас и разрушения такого масштаба, с которыми этот суд еще не сталкивался». «Вы врезались в людей лоб в лоб, других провозили на капоте, давили детские коляски и заставляли остальных в ужасе разбегаться,— сказал судья.— Вы мчались на полной скорости, разбрасывая людей в стороны или переезжая их, одного за другим».

Кирилл Сарханянц