Отец и сын погибли в квартире на Кораблестроителей после прорыва трубы

Тела двух петербуржцев обнаружили 16 декабря в квартире дома 19-2 по улице Кораблестроителей после прорыва трубы с горячей водой, сообщает «Фонтанка». Тревогу забили соседи, которых начало заливать сверху.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь. Выяснилось, что один из погибших ошпарился кипятком и не смог выбраться из ванной. Тело его отца нашли в комнате. Медики считают, что у пожилого петербуржца не выдержало сердце.

Андрей Маркелов