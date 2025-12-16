Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Отец и сын погибли в квартире на Кораблестроителей после прорыва трубы

Тела двух петербуржцев обнаружили 16 декабря в квартире дома 19-2 по улице Кораблестроителей после прорыва трубы с горячей водой, сообщает «Фонтанка». Тревогу забили соседи, которых начало заливать сверху.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь. Выяснилось, что один из погибших ошпарился кипятком и не смог выбраться из ванной. Тело его отца нашли в комнате. Медики считают, что у пожилого петербуржца не выдержало сердце.

Андрей Маркелов

