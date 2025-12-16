Стоимость проезда в автобусах Ростов — Батайск повысится с 20 декабря

С 20 декабря 2025 года повысится стоимость проезда в междугородних автобусах Ростов — Батайск. Об этом сообщило «Батайкое Время» со ссылкой на данные ООО «Батайское АТП-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С указанной даты проезд из Батайска в столицу региона подорожает на шесть руб.: с 63 до 69 рублей.

О грядущем повышении стоимости проезда в автотранспортном предприятии Батайска сообщили еще в ноябре, но конкретную дату тогда не назвали.

Изменение тарифов связано с увеличением расходов на обслуживание транспортных средств.

Наталья Белоштейн