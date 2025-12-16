The Telegraph: США предъявили Украине ультиматум о гарантиях безопасности

США предложили Украине гарантии безопасности, которые, по оценке американской стороны, являются максимально выгодными. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. В случае отказа от предложенных условий Киев может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.

Вчера в Берлине украинской делегации были представлены гарантии, основанные на принципах 5-й статьи Североатлантического договора. Источники в американской столице характеризуют эти меры как «платинового стандарта», способные удовлетворить как Украину, так и страны Европы. По данным издания, инициатива по разработке гарантий принадлежит президенту США Дональду Трампу и направлена на предотвращение эскалации конфликта с Россией.

Конкретные детали предложенных гарантий не разглашаются. Обсуждение проходило при участии президента Украины Владимира Зеленского, специального посланника США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о достижении согласия между странами ЕС и США относительно гарантий безопасности для Киева.

Согласно заявлению господина Мерца, согласованные гарантии безопасности для Украины предусматривают коллективную защиту по аналогии с 5-й статьей НАТО. Это означает, что в случае нападения на Украину угроза будет распространяться на всех членов альянса, которые будут обязаны предоставить пострадавшему государству необходимую помощь, включая военную.»—