Криптодобыче сужают географию

Власти планируют запретить добывать криптовалюты еще в двух регионах России. Речь о южных районах Бурятии и Забайкалья, ранее ограничения там действовали только в зимний период — с ноября по март. Теперь же правительство намерено ввести круглогодичный запрет, мера может вступить в силу уже в 2026-м. В мае аналогичные ограничения начали действовать в южных районах Иркутской области.

Тогда многие предприниматели перенесли свои дата-центры в соседние Бурятию и Забайкалье, рассказал “Ъ FM” директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его словам, запрет навредит в том числе и местным проектам по развитию искусственного интеллекта: «Запрет — это хирургия, а мы все-таки за некую терапию. Для того чтобы, например, сделать аудит техприсоединения, сформировать процедуру отключения тех, кто не использует электроэнергию. Сейчас крупные майнеры из реестра часть мощностей в своих ЦОДах уже используют для проектов в сфере искусственного интеллекта — примерно 10–20%. Майнеры — это рыночные флагманы инфраструктур для развития ИИ, которым сейчас уделяется большое внимание».

Однако не все опрошенные “Ъ FM” эксперты разделяют эту позицию. Запрет на майнинг в регионах с дешевым электричеством был предсказуем, и крупные игроки уже к нему подготовились, говорит эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарев: «В Бурятии тариф был не очень хороший, и было понятно, что возможен запрет, потому что большого профицита мощностей там не было. Поэтому, наверное, по профессиональным майнерам это практически никак не ударит, за редким исключением. Домашним криптодобытчикам, конечно, будет тяжело, потому что если введут запрет, то это будет уже как минимум административное нарушение, и людям в этих регионах разумнее этим не заниматься.

На популярность Восточной Сибири и Дальнего Востока у майнеров влияет совокупность факторов. Климат влияет на доходность максимум на 5%, это немного. Ключевой фактор — это тарифы. В регионах, где не очень развита промышленность, государство хочет ее развивать и субсидирует ставку на электроэнергию. Соответственно, там люди изыскивают возможность каким-то образом зарабатывать, в том числе и на майнинге.

С одной стороны, майнинг у нас легализуют, создают специальные реестры, с другой, запрещают в некоторых регионах. Думаю, что в дальнейшем майнинг полностью выведут в белое поле разными методами.

Запрет в этих регионах не противоречит логике правительства: региону нужно развиваться, ему нужно электричество на промышленность, а майнинг создает очень мало рабочих мест и платит очень мало налогов.

Это большая тема, и в правительстве понимают, что майнеру очень легко не заплатить налоги и не встать в реестр».

Ужесточение контроля за майнингом предусмотрено в плане структурных изменений российской экономики. За нелегальную добычу криптовалюты к 2030 году могут ввести уголовную ответственность.

Никита Путятин