Фабрика «Ростовская Финифть» планирует перезагрузку промысла

ЗАО «Фабрика "Ростовская Финифть"» подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) на получение гранта для создания интерактивной экспозиции и модернизации производства. Размер запрашиваемого гранта — 10,3 млн руб., столько же составит софинансирование, указано на сайте ПФКИ.

Фото: Правительство Ярославской области

Старт реализации намечен на июнь 2026 года. Проектом предполагается до сентября 2026 года внедрить 3D-лазерный комплекс, VR-технологии и создать интерактивную экспозицию для туристов. До января 2027 года авторы хотят разработать и запустить три программы для разных целевых групп, а до апреля 2027 года — выпустить новую сувенирную линию с применением цифровых технологий.

В обосновании проекта заявитель пояснил, что финифть у молодого поколения ассоциируется с прошлым, а формат экскурсий в виде просмотра витрин не вызывает достаточных эмоций у туристов и не удовлетворяет растущий спрос на интерактив.

«Проект предлагает глубокую перезагрузку промысла через создание на базе фабрики "Ростовская Финифть" интерактивного культурно-производственного кластера, синтезирующего традицию и инновации. Интерактивные VR-путешествия в микромир эмали, возможность создавать цифровые эскизы на сенсорных столах и наблюдать работу 3D-лазера в реальном времени формируют личный интерес и эмоциональную связь»,— указывается в обосновании.

Реализация проекта станет дорожной картой для других народных промыслов России, находящихся в кризисе, считает автор заявки.

Прием заявок на второй грантовый конкурс 2026 года ПФКИ завершен. На участие в нем было подано 9 232 заявки из всех регионов России. Все заявки пройдут экспертизу, а результаты будут объявлены весной 2026 года.