Президент Сбербанка принял участие в открытии кампуса пермской IT-школы

В Перми на площадке технопарка Morion Digital запустили кампус школы цифровых технологий «Школа 21». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. В церемонии открытия принял участие Председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что доля девушек среди абитуриентов составила 43%, тогда как в других регионах этот показатель редко превышает 30%.

На основном обучении участники могут выбрать направление разработки — бэкенд, фронтенд, мобильную разработку или GameDev. Помимо этого, в школе предлагается восемь программ подготовки: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA), биоинформатика, управление проектами и UX/UI-дизайн. Обучение длится до двух лет. Сейчас в городах РФ действует 19 кампусов. Проект в регионе реализуется Сбером совместно с Правительством Пермского края.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, для Прикамья IT-сфера имеет большое значение, так как помогает развивать региональную экономику. «"Школа 21" станет центром подготовки цифровых инженеров в нашем регионе. Они востребованы как в профильных компаниях, так и в промышленности, образовании, медицине, сфере услуг и особенно в креативных индустриях», — подчеркнул господин Махонин.