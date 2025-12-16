Страны Восточного фланга ЕС призвали усилить защиту внешних границ

Участники саммита стран Восточного фланга Евросоюза призвали Еврокомиссию к «приоритетному вниманию» к защите территориально близких к России стран.В частности, в совместном заявлении они попросили обеспечить всеобъемлющую структуру защиты восточной границы ЕС.

«Программа должна включать в себя соответствующие возможности, такие как наземные боевые возможности, защита от беспилотников, противовоздушная и противоракетная оборона, защита границ и критической инфраструктуры, военная мобильность, а также стратегические средства обеспечения»,— говорится в декларации лидеров Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Финляндия организовала саммит в Хельсинки, чтобы обсудить необходимость выделить больше средств на оборону «прифронтовых государств» Европы. В бюджете на 2028-2034 годы Еврокомиссия запланировала увеличение расходов на оборону в пять раз, до €131 млрд. Участники саммита хотят, чтобы им выделили часть из этих средств, рассказали источники Politico. В декларации, составленной по итогам встречи в Хельсинки, Россия названа «наиболее значительной угрозой» миру и евро-атлантическому региону.

Лусине Баласян