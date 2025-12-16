Роскачество выявило нарушения у восьми марок зеленого горошка

Товары восьми производителей зеленого горошка нарушают обязательные требования стандарта качества. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогу проверки.

Лабораторные испытания продукции 20 торговых марок консервированного зеленого горошка выявили нарушения в товарах «Ашан», «Знак заботы», «Лента», «Маркет», «Овощ в помощь», «Юнона», Global Village, О'кей Daily. Товары Green Ray, Greenola, Heinz и «Кубаночка» отвечают всем обязательным требованиям, но не соответствуют опережающим.

По данным национальной системы мониторинга, еще восемь марок соответствуют как обязательным, так и опережающим стандартам и могут претендовать на присвоение «знака качества». Эти марки — «Бондюэль», «ВкусВилл», «Дядя Ваня», «Кормилица», «6 соток», «Фрау Марта», Eko, Globus.