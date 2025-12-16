3,8 миллиона предлагают в Пензе за капремонт водопровода

МКУ «Управления капитального строительства Пензы» закончило принимать заявки от желающих получить подряд на модернизацию водопроводной сети в Ленинском районе города. Соответствующую информацию «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Победителю конкурса предстоит провести капремонт сетей на ул. Зарубина — от 5-го пр-да Зарубина до Зарубина, 27. Максимальная стоимость контракта — 3,874 млн руб. Работы оплатят из городского бюджета. Подрядчика объявят 18 декабря.

В проекте указан заказчик — ООО «Горводоканал». Документацию составили ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» и «Объединение ГрадСтройПроект». Подрядчику предстоит проложить новые трубы на глубине 2,5 м.

Дарья Васенина