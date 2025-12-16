В Астрахани продают бывшую конную базу МВД почти за 10 млн рублей

ДОМ.РФ продает в Астрахани участок, где когда-то находилась конная база регионального УМВД. Он находится на ул. Рождественского, 28 в Советском районе, рядом с кладбищами. Заявки на участие в торгах принимают с 12 декабря. Начальная цена — 9,6 млн руб., а шаг аукциона — 97 тыс. руб. (1,01%).

Участок площадью 6,8 тыс. кв. м находится в федеральной собственности и продается вместе с капитальными строениями, которые также принадлежат государству. Цена земли составляет 8,17 млн руб., а других объектов недвижимости от 3 тыс. до 1 млн руб. Для участия в торгах требуется задаток в размере 962,5 тыс. руб. (10%). По данным Росреестра, кадастровая стоимость земли составляет 3,26 млн руб. Вид разрешенного использования - коммунальное обслуживание.

Заявки принимаются до 26 января следующего года. Торги назначены на 30 января.

Нина Шевченко