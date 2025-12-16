«Мы помогаем превратить хобби в профессию и стиль жизни»

Российский автоспорт выходит за рамки нишевого увлечения и формирует полноценный рынок. Интерес к нему растет, о чем свидетельствует волна открытий новых современных площадок за последние годы. Как отметил в интервью генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов, ключевым трендом сегодня является превращение автодрома в многофункциональный хаб для самой широкой аудитории. О том, как строить бизнес, в котором спортивная трасса — лишь одна из точек роста, читайте в материале «Review Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Титов, генеральный директор автодрома «Игора Драйв»

Фото: Игора Драйв

— Как вы оцениваете интерес к автоспорту в России?

— Несомненно, интерес к автоспорту в нашей стране высокий. Более того, он находится на подъеме, чему напрямую способствует появление новых современных площадок. Для сравнения, пятнадцать лет назад в России было всего несколько трасс: в Казани, Нижнем Новгороде, Смоленске. Немного позже, в 2010–2012 годах, завершилось строительство и был открыт Moscow Raceway в Подмосковье. Сегодня же количество автодромов значительно выросло. К уже существующим добавились «Крепость Грозная», «Сириус Автодром» (который, правда, претерпел изменения) и наш комплекс «Игора Драйв». При этом современные площадки стали многофункциональными, способными принимать соревнования по разным дисциплинам.

Кроме того, появился профессиональный «RDRC RacePark Быково под Москвой» — современный, безопасный, построенный с соблюдением всех нормативов. Также в Москве открылся Центр технических видов спорта. Сам факт появления таких объектов свидетельствует о высоком спросе. Они строятся не потому, что инвесторы ищут, куда вложить средства, а потому что видят реальный рынок. Это подтверждает и активность в спортивной сфере: только в кольцевых гонках сегодня работают четыре, а то и пять серьезных организаторов, которые проводят чемпионаты и кубки России различного уровня. Повсюду используется профессиональная техника, а подход к подготовке — самый серьезный. Назвать это любительским уровнем просто нельзя. Таким образом, автоспорт, и особенно кольцевые гонки, сегодня востребованное направление. У людей есть желание заниматься техническими видами спорта, а с появлением новых трасс появилась и реальная возможность.

— Можно ли говорить, что этот рынок в нашей стране конкурентен?

— Однозначно, совершенно точно. Возьмем, к примеру, ралли. Наши раллисты, несмотря на все геополитические сложности, находят способы попадать в мировые чемпионаты и успешно там выступают. То же самое происходит с кольцевиками. Причем хочу добавить, что чемпионаты и кубки России по шоссейно-кольцевым гонкам, российская серия кольцевых гонок — по своему среднему уровню как спортсменов, так и с инженерно-технической точки зрения,— не уступают ни одному европейскому региональному чемпионату. Более того, я убежден, что, если бы наши кольцевики попали на мировой уровень, например, в чемпионат мира по туринговым гонкам (WTCC), где соревнуются на серийных переднеприводных автомобилях вроде Seat Leon или Volkswagen Golf, они чувствовали бы себя очень уверенно. Поэтому степень вовлеченности и развития автоспорта в России очень высокая, и она растет из года в год. Я даже не вижу особых поводов переживать из-за отсутствия международных соревнований, потому что у нас есть возможность развивать свои собственные чемпионаты, и это дает плоды: наши ребята ездят за границу, катаются и возвращаются с призовыми местами. Я уж не говорю про картинговые детские соревнования — наши парни системно становятся чемпионами Европы и мира. В прошлом и в этом году мы — двукратные обладатели титула чемпиона мира по картингу. Так что здесь все в порядке.

— А какие вы видите сдерживающие факторы для развития отрасли?

— Я бы выделил недостаточную вовлеченность и уровень конкуренции со стороны национальных автопроизводителей. Это не только сказывается на гражданской технике, но и перетекает в спорт. Важно понимать, что значительная часть мира автоспорта — это маркетинг, связанный с продажами техники. Еще в 1950-е годы на Западе родилась формула: «Побеждай в воскресенье, чтобы продать в понедельник». Ferrari, Ford, Volkswagen, Audi, BMW — все эти бренды приходили в автоспорт, чтобы завоевывать позиции и формировать у потребителей ассоциацию с победителем, расширяя клиентскую базу.

К сожалению, у нас в России, по ряду причин, эта связь отсутствует. Спортивный результат команд отечественных производителей слабо привязан к динамике продаж. У отечественного производителя часто нет яркой мотивации серьезно инвестировать в спортивные команды, потому что он не видит прямой отдачи. Поэтому спортивная составляющая уходит на второй план. Команды при заводах выкручиваются сами, что-то изобретают — рождаются «кулибины», и мы удивляемся их решениям, но это происходит несистемно. Это один из факторов.

Второй — логистические сложности, нарушение цепочек поставок запчастей и оборудования. Автоспорт — глобальная история, и доступ к современной технике и комплектующим важен. Сейчас это стало сложнее, но эта проблема касается многих отраслей. И, наконец, когда какая-то критически важная запчасть или услуга для организатора или команды внезапно дорожает на 30–40%, а бюджет этого не закладывал, становится сложно. Но это, я уверен, временное явление.

— Какой вы видите миссию автодрома «Игора Драйв» в российской индустрии автоспорта?

— Автоспорт многогранен, и наш комплекс — многофункционален. Мы можем принимать практически любые дисциплины. Это профессиональная спортивная и тренировочная площадка, а также пространство для любителей — причем не обязательно с уклоном в спорт, а для развития навыков вождения, полезных в повседневной жизни. Исходя из этого автодром должен быть витриной всего лучшего, что есть в отечественном авто- и мотоспорте. Попадая сюда, человек оказывается в многогранном мире, где может развивать любые навыки — от управления двухколесной техникой до контраварийной подготовки. Последнее не связано напрямую со спортом, но критически важно для безопасности на дорогах, особенно в условиях Северо-Запада с его быстро меняющейся погодой.

— Каковы ключевые стратегические цели развития автодрома на ближайшие трех-пяти лет?

— Ключевые задачи — наращивать количество мероприятий и улучшать их качество. Мы внимательно собираем обратную связь от клиентов. В нашем портфеле уже три фестиваля, и мы работаем над увеличением их числа. Важно не просто проводить яркие события, а понимать потребности аудитории. Поскольку аудитория, изначально заинтересованная в автоспорте, не безгранична, мы сохраняем баланс между привлечением новых гостей и удержанием постоянных. Особое внимание уделяем молодежной аудитории — поклонникам дрифта и уличной автомобильной культуры. Мы готовы предложить им безопасную площадку и выстроить понятный путь в профессиональный спорт, чтобы увлечение превратилось в карьеру.

— Какую долю в портфеле занимают корпоративные клиенты и семьи?

— Очень значительную. В этом году мы провели более 400 мероприятий. Из них более 170 — спортивные соревнования, включая чемпионаты и кубки России по различным дисциплинам. Корпоративных событий — около 230, то есть чуть больше половины. Это разноформатные корпоративные и частные мероприятия, включая деловые и командообразующие. Популярны картинговые гонки: компании часто начинают с простых заездов, а затем переходят к организации полноценных соревнований. Презентация и тестирование различных автомобилей и их компонентов. Также востребованы курсы контраварийной подготовки для корпоративных водителей: у нас есть образовательная лицензия, и по итогам обучения выдается официальный документ. Общая посещаемость автодрома за год составила около 180 тыс. человек. Значительную часть составляют гости фестивалей, а также участники любительских активностей: гоночного такси, мастер-классов, картинга.

Мы развиваем и новые форматы, такие как «ралли-квест» — соревнования, где не требуется специальная техника, только обычный автомобиль, права и желание решать навигационные задачи. Наша задача — предложить занятия для всех: от профессиональных спортсменов до семей, которые могут провести здесь целый день. Для тех, кто не увлекается автоспортом, у нас есть ресторан, музей с уникальными экспонатами, а также возможность отдохнуть на соседнем горнолыжном курорте.

— Планируется ли расширение или модификация самой трассы?

— Пока прямой потребности в расширении или модификации трассы нет. Инфраструктура, введенная в эксплуатацию в 2019 году и дополнительно актуализированная в 2020-м для подготовки к «Формуле-1», более чем достаточна. Сейчас мы сосредоточены на точечных улучшениях, повышающих качество пребывания гостей. Например, за последние годы мы построили несколько подземных пешеходных туннелей, чтобы упростить доступ с парковок. Также работаем над созданием нового контрольно-пропускного пункта — это будет наиболее заметное изменение. Текущий въезд хорошо справляется с ежедневным потоком, но в дни крупных фестивалей или при одновременном проведении нескольких мероприятий возникают сложности. Мы успешно с ними справляемся, но стремимся к идеалу. Такие инфраструктурные изменения малозаметны на первый взгляд, но серьезно повышают комфорт — как для гостей, так и для нашей команды. Например, в пиковые дни у нас на площадке одновременно может находиться несколько тысяч автомобилей и до 21 тыс. зрителей, и важно обеспечить для всех удобство.

— Актуальны ли сегодня планы по модернизации трассы для картинга?

— Нет, сейчас таких планов нет. Летом мы достроили навес, что улучшило условия и для проката, и для проведения соревнований. Картодром функционирует почти без остановок, за исключением коротких технических перерывов весной и осенью. У нас есть детская академия совместно с SMP Racing, проводятся эндуранс-гонки, различные чемпионаты. Система отлажена, поэтому мы следуем принципу «лучшее — враг хорошего» и не планируем вмешиваться в то, что эффективно работает.

— Какие крупные российские соревнования вы хотели бы привлечь в ближайшие годы?

— Фактически у нас уже проходят все ключевые национальные чемпионаты: Российской серии кольцевых гонок (авто и мото), чемпионаты России по ралли-кроссу и мотокроссу. Единственные дисциплины, которые мы не принимаем,— это чемпионат России по картингу (по соображениям безопасности) и классическое ралли (оно требует дорог общего пользования). Как я говорил ранее, наша основная задача — не проведение новых соревнований, а работа с уже существующей аудиторией, ее расширением, улучшение сервисов и повышение маржинальности мероприятий и услуг.

— Есть ли точки роста в создании новых мероприятий?

— Безусловно. Мы активно развиваем фестивальные и любительские форматы. Уже успешно работают «Мото Драйв» (мотоциклы), «Garage Fest Игора Драйв» (автомобильная культура) и совершенно новый «Балтика Фест» (гастрономия и музыка). В планах — проведение совместно с Российской дрифт-серией крупного «RDS-феста», посвященного дрифт-культуре. Это позволит создать безопасные зоны для уличных автомобильных активностей, что особенно востребовано среди молодежной аудитории.

— Как обеспечивается безопасность во время соревнований с большим количеством участников и высокими скоростями?

— Мы применяем стандартный для современных автодромов комплекс мер. Он делится на пассивную и активную безопасность. Пассивная безопасность заложена в конструкцию трассы. Это зоны вылета с гравийными ловушками, бетонные стены, отбойники. В местах, где эти препятствия расположены слишком близко к трассе, мы устанавливаем дополнительные барьеры — так называемые «six-packs», или «сикспеки». Это конструкция из шести колонн по шесть связанных между собой покрышек каждая. Они серьезно амортизируют удар.

Активная безопасность — это люди и техника. На каждом соревновании дежурят бригады медработников и спасателей МЧС, обученные действовать в специфичных условиях автоспорта — например, быстро извлекать пилота из поврежденного автомобиля. У нас есть собственный, хорошо оборудованный медцентр, способный оказать помощь при большинстве травм. В сложных случаях мы оперативно передаем пострадавших в профильные больницы.

Обязательный элемент — маршалы в оранжевой форме. Они не только следят за соблюдением правил и работают с флагами, но и первыми оказываются на месте инцидента, чтобы оценить ситуацию и начать помощь до прибытия профессионалов. Также на дежурстве всегда находятся пожарные расчеты, эвакуаторы и техника для восстановления трассы — например, чтобы выровнять гравий в ловушках после аварии, так как их эффективность зависит от правильного состояния.

— Насколько важную роль в вашей стратегии играет образовательное направление?

— Это неотъемлемая часть нашей деятельности. Взаимодействие с молодежью и студентами — это и поиск новых кадров, и развитие самой автомобильной дисциплины. Многие молодые люди видят в автоспорте только пилотов и механиков, но не представляют всего спектра профессий: маркетинг, экономика, инженерия, организация мероприятий. Мы системно участвуем в событиях в вузах Северо-Запада, в том числе в РАНХиГС и Университете им. Лесгафта, рассказывая об этих возможностях. Яркий пример нашей работы — проект «Формула Студент», который мы проводим уже четвертый год. Это инженерные соревнования среди технических вузов. Студенческие команды должны с нуля создать гоночный болид: разработать инженерный план, закупить или изготовить детали, собрать автомобиль, защитить перед жюри бизнес- и маркетинг-модель своей команды, а затем пройти строгие технические и динамические испытания. Это проверка на старт, торможение, разгон, гонку на выносливость, тесты на наклонных платформах. Это лучший практический способ привить понимание инженерной мысли, применимой в любой высокотехнологичной отрасли.

Проект имеет международный статус: к нам ежегодно приезжают команды из-за рубежа — в этом году были из Турции, Индии, Китая. Это уникальная среда для обмена опытом. Когда видишь, как у ребят горят глаза, когда они работают над своими проектами, включая беспилотные болиды,— это заряжает и нас. Мы помогаем превратить хобби в профессию и стиль жизни.

— Планируете ли вы коллаборации с автобрендами для создания совместных академий на базе «Игора Драйв»?

— Создание полноценной академии с брендом — это сложная история, так как крупным концернам обычно требуются специализированные полигоны для тестирования и валидации серийных моделей в условиях, имитирующих обычные дороги. Наша трасса больше подходит для тонкой настройки уже готового продукта — гоночного автомобиля. В этом ключе мы уже активно сотрудничаем с автопроизводителями и частными командами, включая АвтоВАЗ. К нам приезжают на закрытые тесты в межсезонье, чтобы провести инженерно-научную работу и добиться конкурентного преимущества в долях секунды. Что касается маркетингового сотрудничества, то оно идет полным ходом. Наш комплекс — идеальная площадка, чтобы продемонстрировать возможности автомобиля, особенно внедорожников. Мы активно работаем в этом направлении как с китайскими брендами, так и с отечественными производителями.

— С какими финансовыми результатами завершает год «Игора Драйв»?

— Результаты хорошие. В этом году мы существенно нарастили объем доходов: рост составил 85% по сравнению с прошлым годом. Этот положительный эффект усилен заметным сокращением расходов. Как следствие, дельта между доходами и расходами значительно уменьшилась. Поэтому мы уверенно движемся к операционной безубыточности.

Для нас, помимо экономического эффекта, крайне важен социальный результат: то, что можно назвать эффектом общественной массы. Мы уже говорили о цифрах посещаемости, количестве мероприятий — не только профессиональных спортивных, но и событий для самых разных аудиторий. Это ключевой показатель. Автодром работает для всех слоев населения: для тех, кто интересуется автоспортом, и для тех, кто просто хочет получить драйвовые эмоции, провести выходные с семьей, где каждому найдется занятие по душе. Таким образом, прогресс виден и в цифрах (доходы растут, расходы контролируем и сокращаем, минимизируя возникающие риски), и в социальном измерении. Мы движемся вперед.

Беседовала Мария Кузнецова