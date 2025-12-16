Аэропорт «Сталинград» получил предупреждение ФАС за незаконный сбор с авиакомпаний

Оператор аэропорта «Сталинград» получил предупреждение от УФАС России о недопустимости взимания с авиакомпаний отдельной платы за использование платформы для регистрации пассажиров. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело (п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»), сообщили в ведомстве.

В УФАС разъяснили, что тарифы за обслуживание пассажиров в аэропорту регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажира уже предусмотрены базовым тарифом за его обслуживание. Главный оператор волгоградского аэропорта «Сталинград», по сообщению регионального УФАС, «взимал отдельный тариф за использование платформы общего доступа, который установил самостоятельно».

Такие действия, по мнению ФАС России, «содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора». С позицией ведомства согласились Минтранс России и Генпрокуратура РФ.

Ранее УФАС выявило аналогичные нарушения у главных операторов аэропортов Сочи, Калининграда, Екатеринбурга, Благовещенска, Горно-Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Самары, Тобольска и Челябинска.

Марина Окорокова