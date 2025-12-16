В Тольятти ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков

В Тольятти сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков. По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков задержаны два безработных местных жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, злоумышленники нашли в интернете подработку. Анонимный заказчик перечислил им деньги для аренды однокомнатной квартиры и через тайники-закладки передал все необходимое для производства наркотиков. Задержанные оборудовали помещение, разместив полученное оборудование и вещества. Готовую продукцию они собирались реализовать на территории города.

Во время обыска квартиры обнаружены запечатанные свертки, в которых хранились пакеты с веществом. В них был мефедрон, общая масса которого превысила 380 г (крупный размер). Также изъяты пластиковые канистры с жидкостью, стеклянные колбы, весы и другие предметы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева