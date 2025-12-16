Трассу М-8 перекрыли на границе Ярославской и Вологодской областей

На 378-м км федеральной трассы М-8 перекрыто движение из-за тройной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Вологодской области Фото: УМВД России по Вологодской области

В учреждении пояснили, что с 15:05 16 декабря перекрыт участок дороги на границе Ярославской и Вологодской областей. Речь идет об отрезке дороги от Пречистого до Ростилова. Там столкнулись три грузовика.

С 16:20 организовано реверсивное движение. В 17:30 движение возобновили в полном объеме.

По информации прокуратуры Вологодской области, в результате ДТП погиб один человек, двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. Надзорное ведомство проводит проверку.

Алла Чижова