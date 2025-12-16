Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков достигла 15,63%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в первой декаде декабря 2025 года достигла 15,63% годовых. Об этом сообщается в материалах Банка России. Этот показатель вырос на 0,01 п. п. по сравнению с третьей декадой ноября, когда ставка составляла 15,62%, и на 0,13 п. п. по сравнению с октябрем, когда она была на уровне 15,5%.

В список банков, по которым Центробанк проводит мониторинг ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк. При расчетах учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным всем клиентам, без учета условий с капитализацией процентов и других дополнительных требований.

По данным регулятора, средняя максимальная ставка служит ориентиром для рынка. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения под ставку, не превышающую эту величину плюс 2 процентных пункта.