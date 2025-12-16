Скончался бывший командующий Приволжским военным округом Анатолий Сергеев

На 86-м году жизни после тяжелой болезни скончался генерал-полковник Анатолий Сергеев, бывший командующий войсками Приволжского и Приволжско-Уральского военных округов.

Карьеру Анатолий Сергеев начал в феврале 1986 года, когда он возглавил 14-ю гвардейскую армию в Одесском военном округе. Впоследствии он занимал должность начальника штаба Одесского военного округа с июня 1987 по август 1991 года. С сентября 1991 года по июль 1992 года он командовал войсками Приволжско-Уральского военного округа, а затем, до марта 2001 года, возглавлял войска Приволжского военного округа.

В 2002 году генерал-полковник вышел в отставку. После завершения военной службы Анатолий Сергеев занимал пост председателя Самарской областной общественной организации комитета ветеранов войны и военной службы.

Евгений Чернов