Банк Уралсиб провел день финансовой грамотности для старшеклассников

9 декабря банк Уралсиб провел для учеников 10–11 классов МАО «Центр образования №159» день финансовой грамотности. Главная тема встречи - финансовая безопасность. Старшеклассникам рассказали, как устроены современные схемы мошенников, почему подростки попадают в группу риска и какие простые правила помогают защитить себя.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Экскурсия началась с посещения отделения банка. Школьники познакомились с повседневной работой банковского офиса и узнали, какие продукты и услуги наиболее востребованы у клиентов банка. Отдельная часть экскурсии была посвящена истории Уралсиба и его роли в развитии рынка финансовых услуг в регионе.

Школьники также побывали на этаже, где расположена приемная руководителя филиала банка – здесь обычно проходят важные встречи и принимаются многие важные решения. Рядом находится кабинет президента банка, оформленный в музейном формате, который отражает атмосферу и дух того времени, когда центральный офис банка находился в Уфе.

Следующий этап экскурсии был посвящен основной теме встречи - финансовой безопасности. Марина Бабина, начальник Управления клиентского опыта банка Уралсиб, подробно рассказала о распространенных схемах мошенничества и объяснила, почему подростки часто становятся мишенью злоумышленников. Она обратила внимание на риски общения в интернете, как реагировать на предложения «легкого заработка», либо участия в «конкурсах» и «опросах». Отдельно была рассмотрена тема дропперства. Школьникам объяснили, к каким возможным последствиям может привести участие в дропперских схемах, а они незавидные – штрафы, судимость, ограничения при открытии банковских счетов и трудоустройстве.

В завершение экскурсии ребята узнали о сапсанах, которые почти 20 лет живут на крыше банка и стали его неформальным символом. Банк внимательно следит за их состоянием и безопасностью во время гнездования, ведет видеотрансляцию о жизни птиц для всех желающих любителей природы.

Мероприятие позволило школьникам не только увидеть работу банка изнутри, но и получить практические знания о финансовой безопасности. Оно показало, что финансовая грамотность - важная составляющая взрослой жизни, а защита своих средств требует знаний, внимательности и понимания рисков. С подробными рекомендациями по финансовой безопасности можно ознакомиться на сайте банка Уралсиб.

