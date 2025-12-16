Жителя Башкирии признали виновным в незаконной вырубке 247 сосен

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор 36-летнему жителю Бурзянского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Суд приговорил его к 7,5 года колонии общего режима и удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба. Также в доход государства конфискованы орудия преступления — трактор, автомобиль и две бензопилы.

Установлено, что в течение прошлого года фигурант уголовного дела на территории Бурзянского лесничества незаконно спилил 247 сосен объемом более 500 куб. м. Затем на тракторе вывез спиленную древесину на свою пилораму для обработки и продажи.

Ущерб от преступных действий лесному фонду России превысил 20 млн руб.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова