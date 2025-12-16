В ООО «Башкирэнерго» определили лучших наставников 2025 года

В ООО «Башкирэнерго» завершился конкурс на звание лучших наставников в 2025 году. Победители определены в 11 производственных отделениях компании. Примечательно, что среди лучших наставников впервые появилась и представительница прекрасного пола. Это начальник ОТО ДПК ПО «ИТиС» Альфия Кагарманова.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Вместе с ней победителями признаны: начальник ОРЗА ПО «ИЭС» Сергей Загвозкин, начальник группы электроподстанций ЮГП ОПС ПО «УГЭС» Станислав Баскаков, заместитель начальника ОПС ПО «СВЭС» Руслан Янгиров, главный инженер Хайбуллинского РЭС ПО «СЭС» Фаил Атанов, ведущий инженер ОПС ПО «ЦЭС» Сергей Беляев, старший мастер Белебеевского РЭС ПО «БЭС» Виктор Петров, старший мастер ОПС ПО «КЭС» Николай Сорокопудов, мастер Белорецкой группы подстанций ОПС ПО «БцЭС» Иван Бурулев, мастер участка Калтасинского РЭС ПО «НЭС» Иван Бишаров и мастер участка Чекмагушевского РЭС ПО «ОЭС» Расул Гаскаров.

Все наставники показали высокий уровень подготовки молодых подопечных, что положительно отразилось на их производственных результатах и прогрессе. За проведенную работу с подшефными сотрудниками все победители будут поощрены денежной премией и отмечены благодарностью генерального директора.

ООО «Башкирэнерго»