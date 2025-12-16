«Россети» подключили к энергоснабжению крупнейший логистический хаб под Воронежем

Энергетики «Россети Центр» завершили технологическое присоединение к сетям нового масштабного логистического комплекса компании Wildberriesв Новоусманском районе Воронежской области. Объект площадью 156 тыс. квадратных метров, способный вместить более 90 млн товарных позиций, получил 3 МВт мощности, выданные в два этапа.

Фото: пресс-службы филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Для обеспечения электроэнергией объекта специалисты спроектировали и смонтировали два современных комплектных распределительных устройства 10 кВ на подстанции 110 кВ, проложили более 5 км кабельных линий электропередачи и внедрили интеллектуальные системы учета электроэнергии.

Логистический центр РВБ, созданный объединенной компанией Wildberries & Russ, оснащен высокотехнологичным оборудованием, включая трехуровневый сортировочный конвейер. На текущий момент хаб уже обрабатывает свыше 500 тыс. отправлений ежедневно, а после выхода на полную мощность планирует увеличить этот показатель до 1,8 млн единиц в сутки. Его стратегическое расположение на пересечении транспортных маршрутов между Москвой, регионами Юга и Урала позволит значительно повысить скорость и качество доставки товаров по всей России, что будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, реализация проекта уже привела к созданию около 3 тысяч новых рабочих мест в Воронежской области.

В текущем году «Россети Центр» обеспечили электроснабжение ряда других значимых логистических объектов, включая распределительный узел «Пятерочки» в Тамбовской области и еще один складской комплекс Wildberries во Владимирской области. Эти проекты отражают растущую потребность в усиленной энергетической инфраструктуре на фоне активного развития логистического сектора и электронной коммерции в России.