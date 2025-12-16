Россия получила консульский доступ к арестованному в Ереване Карапетяну

Посольство России в Ереване добилось консульского доступа к арестованному в армянской столице главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну. Последний раз российские дипломаты посещали бизнесмена, имеющего гражданство РФ, в начале декабря.

Акция протеста в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ Акция протеста в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

«Поднимаем вопрос в контактах с официальными представителями республики. Подчеркиваем, что Карапетян уже полгода находится в заключении без решения суда»,— заявил «РИА Новости» директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. «Получаем, в том числе через адвокатов и родственников, всю необходимую информацию о состоянии Карапетяна. Он сообщает об удовлетворительном состоянии здоровья, демонстрирует оптимизм и боевой настрой»,— добавил он.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель. В 1997 году приобрел компанию «Калугаглавснаб», на базе которой в 1999-м создал строительно-промышленную ГК «Ташир». По версии Forbes, господин Карапетян занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров с состоянием $3,2 млрд. Под брендом «Ташир» (штаб-квартира ГК расположена в Москве) работают более 200 компаний в сферах недвижимости, энергетики, банковского сектора и общепита. Одноименный благотворительный фонд Самвела Карапетяна «Ташир» реализует проекты по реконструкции армянских церквей, развитию спорта, здравоохранения, социальных проектов.

Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным и обвиняют судебные и правоохранительные органы в необъективности.

Лусине Баласян