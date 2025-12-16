Эрдоган призвал прекратить атаки на торговые суда в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на торговые суда в Черном море угрожают безопасности судоходства. Он призвал стороны российско-украинского конфликта прекратить подобные удары.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

«Нападения на торговые и гражданские суда никому не принесут пользы. Мы четко предупреждаем обе стороны»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам (цитата по Anadolu).

Он отметил, что Турция по-прежнему строго соблюдает подписанную в 1936 году Конвенцию Монтрё. На ее основе с февраля 2022 года турецкая сторона закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей России и Украины.

В конце ноября-начале декабря в Черном море атаке подверглись три танкера. Kairos и Virat — у турецкого побережья. Ответственность за удары по ним взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны. Третий, Midvolga 2, следовал из России в Грузию с продовольствием. 30 ноября у берегов Сенегала был атакован танкер Mersin, перевозящий российскую нефть.

Лусине Баласян