Прокуратура проверит качество уборки снега в Перми

Прокуратура Перми организовала проверку в связи с многочисленными сообщениями о недостатках при содержании улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Особое внимание будет уделено нормативному состоянию тротуаров, парковочных карманов, своевременному и полному вывозу снежных масс с улиц. По результатам проверки будет дана оценка по исполнению обязательств как муниципальными заказчиками, так и подрядными организациями»,— пояснил прокурор Перми Егор Шмырин.

Стоит отметить, что сегодня тема уборки снега обсуждалась на заседании Пермской городской думы. Замглавы Перми Дмитрий Галиханов заявил, что подрядчики на 100% готовы к содержанию улично-дорожной сети в зимний период. Полностью укомплектован штат сотрудников и есть вся необходимая техника.