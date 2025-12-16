Госдума установила День памяти жертв геноцида советского народа

Госдума приняла закон об установлении «Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны». Документ предлагает установить памятную дату на 19 апреля — в этот день в 1943 году президиум Верховного Совета СССР подписал указ о мерах наказания для немецких военных, виновных в убийствах мирного населения и пленных красноармейцев, шпионов, а также изменников из числа советских граждан.

В пояснительной записке указывается, что увековечивание памятной даты имеет важное значение для «противодействия фальсификации истории». В частности, поправками предлагается избежать «попыток пересмотра» итогов Второй мировой войны и «решающей роли советского народа в уничтожении нацистско-фашистской чумы».

Документ на рассмотрение в ноябре 2025 года внесла группа депутатов, в числе которых Ирина Яровая, Андрей Картаполов, Василий Пискарев (все — ЕР) и др.

Полина Мотызлевская