Госдума приняла закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Госдума приняла закон, снижающий максимальную переплату по краткосрочным микрозаймам. Закон принят сразу во втором и третьем чтениях. С 1 апреля 2026 года совокупные платежи заемщика, включая штрафы, не смогут превышать сумму долга более чем на 100% — сейчас лимит составляет 130%.

Документ также поэтапно вводит правило «один дорогой займ в руки». С 1 октября 2026 года МФО не смогут выдавать займы с полной стоимостью (ПСК) выше 200% годовых клиентам, у которых уже есть два таких непогашенных кредита. Для проверки задолженности организации обязаны будут запрашивать информацию во всех квалифицированных бюро кредитных историй.

С 1 апреля 2027 года начнет действовать второй этап: заемщик сможет иметь только один непогашенный «дорогой» займ (с ПСК выше 100% годовых). После его погашения новый кредит можно будет оформить лишь спустя трехдневный «период охлаждения».

Кроме того, закон увеличивает с 5 млн до 15 млн руб. максимальную сумму займа для компаний и ИП. Эта норма вступит в силу сразу после официального опубликования закона.