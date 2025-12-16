В план приватизации 2026-2028 годов в Нижнем Новгороде включат 91 объект

Комитет по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода предложил включить в план приватизации на 2026-2028 годы 91 объект недвижимости. Все они ранее входили в план приватизации на 2024-2026 годы, но не были реализованы, говорится в пояснительной записке к проекту решения гордумы, вынесенному на 17 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ здание мэрии и гордумы Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа многие документы надо принимать заново, в том числе и план приватизации имущества.

Из 91 объекта 73 — это помещения, 17 — доли в праве на помещения. Также включено одно здание (водонапорная башня на улице Заслонова, 2Б). Почти все помещения, предлагаемые к приватизации, находятся в подвалах. Семь помещений расположены в объектах культурного наследия.

Имущество Кстовского района в план приватизации будут включать уже в 2026 году. Сейчас КУГИ ведет подготовительную работу, рассказала руководитель комитета Светлана Помпаева на заседании комиссии гордумы по имуществу 16 декабря. Она добавила, что текущий кстовский план приватизации был утвержден только на 2025 год, соответственно в конце года он перестанет действовать.

Галина Шамберина