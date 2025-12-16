На процессе по делу о покушении на Соловьева закончилось оглашение показаний

Тимофей Мокий заявил, что признает факт поджога двух военкоматов. Он считает, что это был не теракт.

«Люди не пострадали. Я только уничтожил имущество»,— заявил подсудимый. На это он решился, чтобы выразить протест против СВО.

Причастность к покушению на телеведущего Владимира Соловьева он отверг. «Я неоднократно смотрел эфиры Соловьева. В его шоу высказывались людоедские вещи, которые я считаю аморальными»,— заявил фигурант. Мокий добавил, что, по его мнению, господин Соловьев недостаточно талантливый журналист и не представляет реальной опасности, поэтому убивать ведущего он не собирался.

Также Мокий заявил, что слышал про террористическую группировку «National Socialism / White Power» («Национал-социализм / Белая власть», запрещена в России) в 2000 годы, однако не участвовал в ней.

От показаний данных во время следствия Мокий отказался. По словам подсудимого, они были получены под пытками.

Также в ходе судебного заседания Андрей Пронский, которого следствие считает лидером группы, заявил ходатайство о возврате дела в прокуратуру. Он пояснил, что ранее был признан недееспособным решением суда. Также были заявлены ходатайства о проведении повторных психиатрических экспертиз в отношении Андрея Пронского и Тимофея Мокия, оба из которых страдают психическими расстройствами.

Суд, однако, встал на сторону гособвинения, которое против удовлетворения этих ходатайств возражало.

Ефим Брянцев