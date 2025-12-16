До 70% всех преступлений на Дону совершаются с использованием IT-технологий

В Ростовской области на долю преступлений с использованием IT-технологий приходится до 70% от общего числа деяний. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области – начальник ГСУ Юлия Одноралова.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников кибермошеннической группировки. В ходе оперативных мероприятий у фигурантов изъяли восемь сим-боксов (прим. ред. — устройства для подмены номеров и спам-рассылки, которые позволяют использовать одновременно большое количество сим-карт) и более 4 тыс. сим-карт. Уже доказана их причастность к 100 эпизодам мошенничества в 13 регионах РФ.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении 15 фигурантов. Жертвами их действий стали 145 человек, а ущерб превысил 7 млн руб.

Всего с начала года в суд направили 414 таких дел, а фигурантами стали 555 лиц.

Мария Хоперская