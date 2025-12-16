Глава КБР отчитался перед Путиным о социально-экономическом состоянии региона

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Кремле встретился с президентом Владимиром Путиным и представил доклад о социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

По словам господина Кокова, валовой региональный продукт республики составил 328 млрд руб. Объем инвестиций в основной капитал достиг 79,3 млрд руб. с ростом 110%. За январь-август 2025 года этот показатель увеличился на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс промышленного производства в 2024 году составил 121%, в 2025 году показатель сохраняется на уровне 109%. Сельское хозяйство демонстрирует рост 106-108%.

Ввод жилья в прошлом году составил 611 тыс. кв. м (110%), в 2025 году — 411 тыс. кв. м с темпом роста 102,2%. Всего с 2019 года в республике построили и отремонтировали почти 1,2 тыс. км дорог. В 2025 году завершаются работы на 100 км автомобильных дорог и строительство 14 мостовых сооружений.

Туристическая отрасль, по данным главы КБР, показывает положительную динамику. В 2024 году республику посетили 1,8 млн туристов (рост 116%), за девять месяцев 2025 года — 1,5 млн человек (рост 5%). Ожидается, что только Приэльбрусье в высокий сезон примет 470 тыс. туристов.

Медиальная заработная плата за семь месяцев составила 51,6 тыс. руб. (рост 113%), реальная зарплата увеличилась на 3,5%. При этом уровень бедности с 2018 года в республике сократился с почти 25% до 11,7%. В 2025 году ожидается снижение этого показателя до 10%. Безработица составляет 0,5% от трудоспособного населения — 2 тыс. человек при 420 тыс. занятых в экономике.

Доходы бюджета 2024 года составили 70,6 млрд руб. Собственные доходы регионального бюджета выросли до 21,1 млрд руб. (рост 118%). В 2025 году собственные доходы увеличились на 2,8 миллиарда рублей (рост 119 процентов).

Государственный долг в настоящий момент составляет 6,5 млрд руб. (27% от собственных доходов). Из них 2,5 млрд руб. — новые заимствования по инфраструктурному меню на социальные нужды. К 1 января 2026 года долг планируется снизить до 5,6 млрд руб.

Константин Соловьев