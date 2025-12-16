Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ижевске зафиксировали 10 случаев «зацепинга» среди подростков за два месяца

За последние два месяца в Ижевске зафиксировано более 10 случаев катания подростков на сцепных устройствах трамваев и лестницах троллейбусов, сообщает администрация города со ссылкой на МУП «ИжГЭТ».

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Отмечается, что эти инциденты вынуждают водителей останавливать транспорт, что приводит к сбоям в графике движения. Увлечение «зацепингом» может привести к серьезным травмам, включая удар электрическим током или падение под колеса. В ИжГЭТ напоминают, что за проезд на открытых частях транспорта предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Анастасия Лопатина