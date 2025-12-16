Россия выбрала зону для создания лунной базы

Российские ученые выбрали наиболее интересную зону для создания базы на Луне. Ее соберут роботы. Об этом сообщил замдиректора департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой.

На программе «100 проектов будущего России» в национальном центре «Россия» господин Кутовой рассказал, что ученые изучат область для создания базы на Луне с помощью лунохода, исследующего грунт местности, после чего запустят на лунной станции специальный луноход, который займется ее развертыванием.

Проект «Космос» предусматривает создание шести автоматических лунных станций. Четыре из них будут предназначены для посадки космонавтов, другие две — орбитальными. На Луне также планируют разместить обсерваторию.

Лунную базу с ядерной энергетической установкой соберут роботы в автоматическом режиме. «Робототехника - одна из таких самых критичных технологий, интересных, сложных, куда мы привлекаем большую кооперацию различных ведомств для научных исследований»,— отметил Денис Кутовой (цитата по «РИА Новости»). По его словам, система, которую построят на лунной базе, станет «обеспечивающей» для присоединившихся к ней космонавтов.

До 2036 года в рамках федерального проекта «Космическая наука» планируют отправку 16 научных аппаратов. Шесть из них полетят к Луне, другие четыре — совершат посадку на спутнике Земли, добавил замдиректора департамента космических систем.