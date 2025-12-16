Задержан житель Красноярского края, который от скуки сжег в лесу 166 кедров

По подозрению в поджоге кедров в Шушенском районе Красноярского края задержан 36-летний местный житель. По ст. 261 УК РФ об умышленном уничтожении лесных насаждений ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации прокуратуры региона, накануне в районе Субботинского участкового лесничества сгорели 166 кедров, предварительный ущерб лесному фонду составил около 2,3 млн руб. Расследование вывело правоохранителей на жителя села Средняя Шушь. Подозреваемый не имеет семьи и работы, ранее привлекался к административной ответственности за потребление наркотиков (ст. 6.9 КоАП РФ).

Допрашивавшим его следователям мужчина заявил, что поджигал деревья в лесу от скуки.

Илья Николаев