Башкирии могут выделить 1 млрд рублей на создание технопарков

В 2027–2028 годах Башкирия может получить 1 млрд руб. на развитие частных технопарков и индустриальных парков, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По его словам, отрабатываются предварительные заявки по индустриальным паркам «Березовка» и «Толпар» на 2027год. При успешном прохождении конкурсного отбора в 2027–2028годах регион может рассчитывать на господдержку в размере 1млрд руб.

Средства на государственную поддержку частных технопарков и индустриальных парков выделяются в рамках программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», отмечается в сообщении.

В этом году одобрение на финансирование получил проект индустриального парка «Промышленный». В феврале следующего года на него выделят 437,5 млн руб., в том числе 350 млн руб. из федерального и 87,5 млн — из республиканского бюджета.

В Башкирии действуют 12 индустриальных парков и 19 технопарков, в которых создано более 32,6 тыс. рабочих мест и зарегистрировано 170 резидентов. Объем привлеченных инвестиций на этих площадках суммарно превышает 45млрд руб.

Также республика получает федеральные средства на развитие государственных площадок. В прошлом году региону перечислили на эти цели 532,2млн руб. До конца текущего года регион получит еще 993,9 млн руб.

В 2024 году Александр Шельдяев анонсировал создание десяти новых технопарков по схеме государственно-частного партнерства. Также в Башкирии собираются создать республиканский технопарк по примеру Узбекистана, для которого уже выбрали площадку на 167 га, отметил министр.

Майя Иванова