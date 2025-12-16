Администрация Астрахани заплатит 117 тыс. рублей за демонтаж елки

Администрация Астрахани ищет подрядчика на демонтаж новогодней елки на кольцевом остановочном комплексе «Мостстрой» в Трусовском районе. Лот со стартовой ценой 117,4 тыс. руб. был размещен 15 декабря на площадке ЕИС «Закупки». Срок окончания подачи заявок — 22 декабря 2026 года. Демонтаж запланирован на 20-25 января.

По проекту контракта исполнитель должен убрать елку, украшения и щитовое ограждение. В перечне работ заказчик также указал погрузку, вывоз и разгрузку дерева, декоративных элементов и забора. При этом подрядчик обязан обеспечить сохранность украшений и щитового ограждения, а также защитить их от порчи, случайной гибели или хищения.

В смете, приложенной к проекту, администрация Астрахани указывает оплату труда рабочих — 70,7 тыс. руб., машинистов телескопических вышек — 6,5 тыс. руб. Остальные средства пойдут на аренду транспорта, материалы и накладные расходы.

Марина Окорокова