Удобрениям ищут выход

Российские химические компании, несмотря на сложную геополитическую обстановку, активно наращивают производство и экспорт удобрений. Но ограничением поставок за рубеж уже на горизонте 2030 года может стать недостаток портовых мощностей на Балтике. В связи с этим предприятия ищут новые схемы перевалки, в том числе с использованием специализированных контейнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем экспорта минеральных удобрений из России в 2025 году может достигнуть около 45 млн тонн, прогнозирует Российская ассоциация производителей удобрений. Поставки за рубеж активно росли последние годы. Так, с 2013 по 2024 год экспорт удобрений вырос на 60%, до 42 млн тонн в прошлом году. Как уточнял глава ассоциации Андрей Гурьев, крупнейшими рынками сбыта являются Китай, Индия и Бразилия. Хотя еще недавно одним из основных направлений экспорта был Евросоюз.

Крупнейшие логистические маршруты в Европу с учетом короткого транспортного плеча были построены через порты Балтийского бассейна. Причем отгрузки шли в основном с терминалов государств Прибалтики, прежде всего Литвы. Но после введения санкций в 2022 году доступ к ним резко закрылся, и российским портовым операторам и самим химическим компаниям пришлось в срочном порядке расширять мощности внутри страны. Сейчас на Балтику приходится основной объем перевалки (84% в 2024 году). Еще около 7 млн тонн отгружается через Азово-Черноморский и 4 млн тонн — через Арктический бассейны. По оценке экспертов «Имплементы», через пять лет российские компании могут нарастить поставки минудобрений еще на 15 млн тонн (в основном за счет карбамида и хлористого калия). Помимо этого, через Россию свою химическую продукцию (в основном калий) поставляет Белоруссия. Как сообщал в начале декабря глава администрации президента страны Дмитрий Крутой, по итогам 2025 года перевалка удобрений и нефтепродуктов через российские порты может достичь 16 млн тонн. Большая часть белорусского калия в настоящее время идет через терминалы большого порта Санкт-Петербург (преимущественно порт Бронка).

Темпы расширения портовых мощностей не успевают за динамикой экспорта. Так что, по оценке «Имплементы», в балтийских портах возникнет дефицит от 6 млн до 22 млн тонн. Наиболее значимыми проектами по расширению мощностей по перевалке удобрений в Балтийском бассейне являются: строительство терминала Port Favor («Портовый альянс»), расширение мощностей универсального терминала «Ультрамар» и Балтийского балкерного терминала, отмечают в «Имплементе».

Port Favor в Усть-Луге станет единственным в России портовым комплексом, специализирующимся на перевалке аммиака. Первая очередь была запущена в декабре 2024 года. Как сказали представители комплекса, начать работу по погрузке сухих грузов он должен в начале третьего квартала 2026 года. Выход на проектную мощность ожидается в 2027 году. Изначально терминал был рассчитан на 7 млн тонн грузов, но в 2022 году, когда страны Балтии закрыли России доступ к своим портам, его мощность была увеличена вдвое — до 14 млн тонн.

Также в 2026 году должны быть запущены новые мощности Балтийского балкерного терминала. Перевалка удобрений там вырастет в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом, до 12,4 млн тонн в год. При этом на фоне дефицита специализированных портовых терминалов для экспорта удобрений химические компании все чаще используют для поставок контейнерные технологии. Например, как сообщали в ГК «Дело» (владеет стивидорным холдингом «Глобал Портс»), компания еще в 2023 году на фоне нарастающего спроса со стороны предприятий химической отрасли создала собственный парк из 4 тыс. 20-футовых специализированных контейнеров, а также закупила специальные наклонные спредеры для перевалки удобрений. По расчетам группы, объем перевалки удобрений через ее терминалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 году вырастет в 1,4 раза, до 5 млн тонн.

Потенциал контейнерных технологий подтверждают в одном из крупнейших экспортеров химической продукции — «Фосагро». В компании видят потенциал перевозок в специальных контейнерах по железной дороге. Как сообщил “Ъ” директор по логистике основного производственного актива компании АО «Апатит» Андрей Шепель, сейчас в отрасли необходима диверсификация поставок. По его словам, еще пять лет назад контейнерные технологии перевозок удобрений не занимали существенного места в стратегии «Фосагро» из-за ее непривычности и низкой мощности. Но сейчас показатели перевалки удалось приблизить к уровню специализированных балкерных терминалов.

«Стоимость перевозки железнодорожным плечом на 5% ниже, чем привычная минераловозная схема. Кроме того, контейнерная схема позволяет накапливать широкий ассортимент удобрений, каждый контейнер — маленький 30-тысячный склад»,— указывал он в ноябре на «Транспортной неделе-2025». По данным компании, сейчас почти половина ее экспорта (более 4 млн тонн) идет по контейнерной технологии. В других компаниях сектора также подтверждают интерес к подобной схеме перевалки. На фоне увеличения перевозок контейнерами погрузка удобрений по сети ОАО РЖД растет опережающими темпами. По итогам 11 месяцев 2025 года она увеличилась на 72,3%, сообщала компания.

Ольга Матвеева