Не упуская возможности

Сегодня рынок лизинга в России переживает турбулентный период. Почему на этом фоне рынку стоит готовиться к консолидации и появлению более финансово устойчивых игроков, поясняет вице-президент Aspring Capital Алексей Махов.

Вице-президент Aspring Capital Алексей Махов

Сегодня рынок лизинга в России переживает турбулентный период. За девять месяцев объем нового бизнеса сократился на 48% год к году, до 1,4 трлн руб. Причина проста: на фоне жесткой кредитно-денежной политики лизинговые ставки остаются непомерно высокими, а спрос замедляется. Но именно такой рынок открывает игрокам новые возможности для консолидации и трансформации бизнеса. И будущая покупка «Европлана» — наглядное тому подтверждение.

Знаковая сделка

В конце ноября Альфа-банк объявил о покупке независимой автолизинговой компании «Европлан». Основной акционер — инвестхолдинг SFI Саида Гуцериева — продает весь пакет в 87,5% акций (остальные бумаги торгуются на бирже). Компанию оценили в 65 млрд руб., в результате сделка станет крупнейшей как в истории Альфа-банка, так и на российском рынке лизинга.

Своевременная продажа

«Европлан» — крупнейшая независимая лизинговая компания в стране — не избежал проблем на слабом рынке. Спрос на автолизинг упал, что оказало давление на прибыль компании. Цифры в отчете за девять месяцев отражают сложную рыночную конъюнктуру: новый бизнес сократился на 62%, до 70 млрд руб., а чистая прибыль — на 74%, до 3 млрд руб. ROE составил 13%, притом что в последние пять лет компания в среднем генерировала 33% на вложенный капитал.

Также независимой компании все сложнее конкурировать. Сегодня больше 75% рынка контролируют десять игроков, и большинство из них — банковские «дочки» с доступом к более выгодным условиям фондирования и клиентской базе.

Поэтому продажа «Европлана» выглядит крайне своевременной. На рынке сложности, но лидеры остаются привлекательными для поглощения крупными банками ввиду масштабных синергий, что позволяет их владельцам наиболее выгодно монетизировать актив.

Масштабные синергии

У Альфа-банка уже есть лизинговая компания «Альфа-Лизинг», которая входит в топ-6 игроков на рынке. Компания выиграет за счет синергии двух «дочек». «Европлан» — лидер по цифровизации, и интеграция его IT-платформ с банковскими сервисами» Альфы» создаст дополнительную ценность для бизнеса.

Слияние также выглядит комплементарным с точки зрения сегментов: у «Альфы» больше развит корпоративный бизнес, а у «Европлана» — розничный автолизинг. «Альфа» кардинально усилит присутствие на стратегическом рынке автолизинга: доля банка вырастет вдвое. Именно в этом сегменте мы видим самый большой потенциал восстановления при смягчении кредитно-денежной политики: как только ставки пойдут вниз, «Альфа» начнет быстро зарабатывать на отложенном спросе.

Наконец, «Европлан» выиграет за счет более доступного фондирования со стороны Альфа-банка. Мы ожидаем значительного роста ROE за счет эффекта масштаба.

Новые возможности

Сегодня на рынке остаются независимые компании с сильными позициями в отдельных регионах или направлениях. После успешного поглощения «Европлана» они вполне могут стать новыми таргетами для покупки со стороны крупных игроков. В итоге мы увидим ускорение тренда на консолидацию рынка и появление в российском лизинге более эффективных/маржинальных и финансово устойчивых игроков.