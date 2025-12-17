Цепочки углерода

Российский бизнес входит в фазу, когда климатические риски в цепочках поставок становятся ключевым параметром устойчивости. Новые требования Банка России к раскрытию целей устойчивого развития и рекомендации Мосбиржи, усиление международных норм приводят к тому, что контроль над выбросами Scope 3 становится обязательным элементом корпоративного управления. Для многих отраслей речь идет о 70–90% углеродного следа, формируемого поставщиками. На этом фоне компании сталкиваются с дефицитом достоверных данных, усложнением регулирования и изменением подходов в ЕС и Китае, где устанавливаются собственные системы оценки углеродного следа. Глобальные компании повышают требования к цепочкам поставок, несмотря на политическую неопределенность. Для российских участников рынка это означает необходимость перехода от разовых ESG-опросов к полноценной цифровой прослеживаемости и стандартизированной оценке поставщиков.

Углеродный след поставщиков

В конце ноября Банк России опубликовал требования к стандартному годовому отчету публичных компаний. Регулятор планирует закрепить норму, по которой эмитенты, чьи ценные бумаги входят в котировальные списки первого и второго уровней, обязаны раскрывать информацию о целях устойчивого развития (ESG). Такие поправки планируется внести в нормативные акты до конца этого года. Появления в России четких правил и стандартов отчетности компании ждали давно. Это должно существенно упростить работу тем, кто выстраивает внутренние процессы и старается соблюдать требования других юрисдикций, чтобы сохранять доступ к глобальным рынкам.

В новых геополитических условиях основной способ не выпасть из мировых рынков — работать на экспорт. Ключевые риски устойчивости смещаются в цепочки поставок. Для многих отраслей 70–90% совокупного углеродного следа формируется не внутри компании (Scope 1 и Scope 2), а вне нее — это выбросы Scope 3. В таких отраслях именно поставщики определяют устойчивость конечного продукта, его соответствие требованиям и возможность выхода компании на внешние рынки.

Высокая концентрация рисков в Scope 3 делает компании уязвимыми сразу по нескольким направлениям. Регуляторные риски — несоответствие продукции требованиям ЕС и других стран к ответственным цепочкам поставок. Рыночные риски — потеря контрактов с партнерами, которые уже ввели обязательные ESG-анкеты и аудит поставщиков. Операционные риски — сбои поставок на фоне климатических проблем, волатильности цен на энергию и сырьевых ограничений.

По данным Accenture 2021 года, в среднем выбросы Scope 3 в 11,4 раза превышают выбросы Scope 1 и 2, вместе взятые. В электронике доля Scope 3 составляет 77% объема выбросов, а для компаний, производящих товары повседневного спроса (FMCG),— более 90%. Ограниченность ESG-данных по всей цепочке создания стоимости становится ключевым препятствием для управления выбросами: почти две трети руководителей компаний в мире (63%) говорят, что сложность измерения данных ESG по всей цепочке является барьером для устойчивого развития отрасли.

Так, климатическая устойчивость сегодня определяется не только внутренней политикой компании, но и тем, как она требовательна к поставщикам и внимательно отслеживает выбросы Scope 3.

Регулирование цепочек поставок в России

Россия тут не отстает от мировых лидеров. Кроме новых требований ЦБ к информации об устойчивом развитии в начале 2025 года регулятор опубликовал методические рекомендации по применению основных принципов добросовестного поведения на финансовом рынке. Ответственные цепочки поставок (ОЦП) прямо названы частью стандартов ответственного ведения бизнеса в организациях финансового рынка.

В начале 2025 года Мосбиржа обновила руководство для эмитентов «Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития», где появился отдельный раздел ОЦП. Компаниям предлагается разработать перечень требований в области устойчивого развития ко всем поставщикам. Отмечено, что ESG-требования становятся основой для взаимодействия с поставщиками по вопросам устойчивого развития. В руководстве приведены и методические рекомендации по ESG-оценке поставщиков Национального ESG Альянса как основа оценки контрагентов.

Еще один элемент инфраструктуры — запущенный в 2024 году ЭКГ-рейтинг, национальный стандарт оценки деловой репутации. Он потенциально может стать инструментом поиска и мониторинга поставщиков, оценки их уровня и проверки добросовестности. Так, в России вопросы ответственных цепочек поставок и оценки поставщиков на предмет соблюдения требований в области устойчивого развития выходят на уровень регуляторов. Для компаний, у которых нет системной работы с поставщиками, это в долгосрочной перспективе означает столкновение не только с внешними, но и с внутренними регуляторными барьерами — вплоть до потери контрактов.

Эти риски осознают и по своей инициативе выстраивают работу с поставщиками в ритейле и металлургии. По данным НИФИ Минфина России, все больше компаний РФ задумываются о мерах против контрагентов, не выполняющих ESG-требования. Ранее данный вопрос имел более рекомендательный характер.

Мировые ОЦП

В 2025 году выделяется несколько мировых трендов в ОЦП. Во-первых, растет разрыв между амбициями политиков, ожиданиями инвесторов и реальной готовностью компаний достигать заявленных целей устойчивого развития. Тут упоминаются и популистская риторика Дональда Трампа, и изменение подхода ЕС к регулированию, и ужесточение требований в Китае. Во-вторых, бизнесу приходится ориентироваться в усложняющемся регулировании. Компании вынуждены одновременно учитывать национальные законы, отраслевые стандарты и требования международных партнеров. В-третьих, резко возрастает потребность в качественных данных. Это один из ключевых компонентов комплексной проверки поставщиков и основа для реального управления рисками. В-четвертых, усиливается акцент на отношениях с поставщиками: вместо использования рычагов давления у крупных игроков формируется модель тесного сотрудничества.

Тезис о том, что отдельные регионы якобы меньше зарегулированы и являются «сферой пониженного риска», признается устаревшим. На практике компании пересматривают свои стратегии в области ОЦП и больше не считают географию автоматическим индикатором низкого риска. Геополитические сдвиги, как показывают опросы, не снижают внимания к стратегиям должной осмотрительности и этичному подбору поставщиков. Они становятся одним из способов стабилизации цепочек поставок в нестабильной среде.

Почему компании не раскрывают Scope 3

Снижение углеродного следа упирается в проблему учета. Исследование Deloitte 2024 года показывает: 74% компаний раскрывают информацию о выбросах в рамках Scope 1 и 53% — по Scope 2, но лишь 15% отчитываются о выбросах Scope 3, хотя на Scope 3 может приходиться до 95% выбросов компании. С выбросами Scope 3 действительно сложно. Они возникают у поставщиков и дальше по цепочке, их трудно полноценно оценить.

Респонденты Deloitte из частных компаний пока менее продвинуты в раскрытии своих выбросов категории Scope 1 (57%), но готовы раскрывать больше данных Scope 3, чем публичные компании. Однако даже среди тех 15% респондентов, которые уже готовят и раскрывают данные Scope 3, большинство признает, что сталкивается с существенными трудностями при оценке выбросов.

Главная причина: нет достоверных и полных данных, которые компании получают от партнеров в цепочке: на это указывают 64%. Еще 50% говорят об отсутствии последовательных отраслевых стандартов и методологий, что приводит к разным подходам при установлении границ учета, измерения и использования вторичных косвенных данных. Это серьезно затрудняет сопоставимость и интерпретацию показателей. Среди проблем также недостаток необходимых навыков и знаний у специалистов по сбору данных Scope 3 (43%) и недоступность данных (27%). Отдельный фактор — санкции и напряженные отношения между странами. Они усложняют доступ к данным зарубежных поставщиков, а в ряде случаев приводят к разрыву отношений. В таких условиях отследить показатели по Scope 3 становится сложнее.

Европейский Omnibus и реакция бизнеса

Свою препятствующую роль в раскрытии данных сыграл и пакет мер ЕС по упрощению требований к ключевым инструментам устойчивого развития. Пакет получил название Simplification Omnibus package и, по замыслу авторов, направлен на повышение конкурентоспособности компаний и обеспечение регуляторной прозрачности. Но ослабление части требований не привело к отказу бизнеса от практик должной осмотрительности.

Европейская организация WeAreEurope опубликовала результаты опроса компаний об ослаблении CS3D (Директива о должной корпоративной осмотрительности) через пакет Omnibus — «Omnibus Survey 2025: Corporate Insights on the CS3D». Он показал, что 77% компаний реализуют политику должной осмотрительности в цепочках поставок и только 33% подпадают под действие национальных законов (Франции, Германии, Норвегии и других стран). Значительная часть (49%) европейских компаний воспринимает CS3D как конкурентное преимущество и лишь 11% видят ее проблемой. Особенно хорошо настроены те, у кого уже есть опыт выстраивания таких цепочек: 52% из них видят в директиве стратегическую пользу.

Отчет Лаборатории устойчивых цепочек поставок MIT фиксирует: несмотря на политическую неопределенность, большинство компаний не снижает темпы развития ОЦП, а многие, напротив, усиливают внимание к ним. Организации, которые ставят перед собой цели устойчивого развития, значительно чаще интегрируют такие принципы в повседневные решения и инвестируют в преобразующие решения.

Методики расчетов и цифровой разрыв

Важной проблемой в раскрытии выбросов Scope 3 остается методика их расчета. В отчете MIT отмечено, что электронные таблицы — основной инструмент учета Scope 3: 66,1% компаний используют именно их независимо от размера бизнеса. Зависимость от электронных таблиц, заполняемых поставщиками и подрядчиками, повышает риски, связанные с качеством данных, контролируемостью и масштабируемостью.

Чтобы получать более качественные данные, компании вынуждены переходить к стандартизированным моделям данных и интегрированным системам, которые подключаются к корпоративным платформам — ERP, логистике, закупкам. Это ключевое условие снижения количества ошибок и улучшения интеграции данных поставщиков. Фактически процесс измерения выбросов Scope 3 все еще находится на начальной стадии развития и в большинстве случаев опирается на ручную обработку данных. Интегрированных систем учета выбросов пока нет.

Углеродный след и промышленная политика Китая

ОЦП и расчет углеродного следа поставок становятся новой реальностью и для азиатских стран. Для российских компаний это важно, поскольку в долгосрочной перспективе ОЦП будет одним из факторов сотрудничества с азиатскими рынками. Китай планирует рассчитывать углеродный след продукции по цепочке поставок, включая след от производства сырья, вне зависимости от страны его происхождения. В мае 2024 года был опубликован «План внедрения по созданию системы управления углеродным следом», цель которого — ускорить создание такой системы.

План предусматривает определение около 100 стандартов углеродного следа для ключевых продуктов до 2027 года и 200 стандартов — до 2030-го. База данных должна быть готова к 2027 году, а повсеместный запуск системы запланирован на 2030-й. Документ предусматривает создание системы маркировки, сертификации и сортировки продукции по углеродному следу. Применение оценки углеродного следа продукции будет постепенно расширяться, а правила учета, маркировка и сертификации выбросов будут приводиться по международным стандартам.

Китай намерен активно участвовать в формировании международных норм учета. Правительство КНР выпустило «Отчет о ходе подготовки Плана внедрения по созданию системы управления углеродным следом». В 2024 году принят нацстандарт «Требования и рекомендации по количественному определению углеродного следа продукции, выделяющей парниковые газы» (GB/T 24067–2024). Он определяет исследования, принципы и методы количественного определения углеродного следа продукции, заполняет пробел в общих стандартах учета углеродного следа в КНР и служит базой для разработки отраслевых стандартов. Компаниям рекомендуется собирать такую информацию на ключевых этапах производственной цепочки, даже на тех, что находятся вне их прямого контроля.

Следующий шаг — цифровая прослеживаемость

Логичным мировым развитием ОЦП становятся цифровая прослеживаемость и стандартизация данных. Чтобы соответствовать новым нормам, компании переходят от разовых ESG-опросников и электронных таблиц к полноценной архитектуре данных по цепочкам поставок.

Ключевые элементы такой системы — единый стандарт данных для поставщиков, в том числе по углеродному следу продукции, энергоэффективности и отходам, платформа цифровой прослеживаемости с возможностью верификации данных по всей цепочке: от первичного сырья до конечного продукта, интеграция этих данных в корпоративную отчетность и автоматизация расчетов Scope 3, климатический due diligence поставщиков — аудит, классификация рисков и разработка корректирующих мероприятий.

