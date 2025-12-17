Рельсы будущего

Железные дороги России обладают значительным потенциалом в сфере низкоуглеродного развития, органично вписываясь в национальную стратегию социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Электрификация, переход на водород и газ, цифровизация углеродного учета и климатические проекты формируют новую стратегию РЖД — путь к низкоуглеродной модели перевозок и углеродно нейтральной логистике.

В глобальном контексте транспорт остается одним из ключевых факторов воздействия на климат, при этом железнодорожный сектор демонстрирует принципиально иную климатическую динамику. При внушительных масштабах перевозок — около?8% от мирового объема — железные дороги генерируют менее?2% транспортных выбросов CO2, что делает их одним из самых экологичных видов магистрального транспорта. Для стран с обширной территорией и протяженными логистическими цепочками развитие железных дорог открывает уникальные возможности: оно позволяет сочетать экономическую эффективность с заботой об окружающей среде. Современные железнодорожные системы не ограничиваются перевозкой грузов и пассажиров — они задают стандарт низкоуглеродной мобильности, снижая нагрузку на атмосферу при сохранении высокой пропускной способности. Внедрение инновационных решений — от электрификации путей до цифровизации управления энергопотреблением — еще больше усиливает этот эффект. Таким образом, железнодорожный транспорт становится надежной основой для построения устойчивой экономики будущего.

Сеть железных дорог России объединяет 76 регионов, перевозит жизненно важные грузы и обеспечивает транспортную доступность миллионов граждан, демонстрируя при этом высокие экологические показатели среди наземных видов транспорта. Российские железные дороги остаются одним из крупнейших транспортных операторов в мире с одним из самых низких уровней углеродного следа в транспортной отрасли. На долю компании приходится около 1% углеродного следа от выбросов всех предприятий в России, но именно железнодорожная сеть становится платформой, через которую реализуется низкоуглеродное будущее страны.

РЖД рассматривает устойчивое развитие не как дополнение к основной деятельности, а как ее неотъемлемую часть. В 2025 году совет директоров компании утвердил обновленную Экологическую стратегию до 2030 года и на перспективу до 2035 года — документ, который систематизировал климатическую повестку компании и впервые установил количественные цели по снижению выбросов парниковых газов. Согласно стратегии, к 2035 году РЖД планирует сократить удельные выбросы парниковых газов на 6% по консервативному сценарию (11% по инновационному) в сравнении с 2019 годом и с учетом сценария макроэкономического и технологического развития.

Эти цели опираются на многоуровневую программу: электрификацию сети, развитие низкоуглеродных видов тяги, модернизацию энергетических объектов, повышение энергоэффективности, цифровизацию климатического учета и создание корпоративных климатических проектов. Все это объединено в единую систему корпоративного управления экологическими и климатическими рисками. РЖД — одна из немногих крупных российских компаний, которая фактически интегрировала климатическое управление в основные бизнес-процессы.

Электрификация и новая энергетика

Железная дорога — один из немногих видов транспорта, успешно сочетающий масштабы перевозок и низкий углеродный след. Около 80% всех прямых и косвенных энергетических выбросов РЖД связаны с тягой поездов. Чем выше доля электрической тяги, тем меньше углеродоемкость перевозок.

На 2025 год более 44 тыс. км железных дорог уже электрифицировано, и по ним выполняется более 85% грузовых и пассажирских перевозок. Долгосрочный план компании до 2050 года предусматривает электрификацию еще почти 4 тыс. км линий, а в группу потенциальных проектов вошли 52 участка общей протяженностью свыше 12 тыс. км.

Одним из приоритетов остается Восточный полигон — ключевая артерия, соединяющая Сибирь и Дальний Восток. Здесь реализуется масштабный проект электрификации участка Волочаевка—Комсомольск-Сортировочный—Ванино (2025–2030 годы). Это позволит не только увеличить провозную способность БАМа, но и снизить энергоемкость перевозок. Вместе с тем она потребует создания устойчивой системы энергоснабжения региона.

Для энергоснабжения Восточного полигона РЖД рассматривает новые технологические решения. Совместно с госкорпорацией «Росатом» прорабатывается проект энергоснабжения региона с использованием атомных станций малой мощности. Развитие такой генерации включено в новую энергетическую стратегию России, утвержденную в апреле 2025 года. Эти установки смогут обеспечить стабильное энергоснабжение труднодоступных территорий, снизить зависимость от угля и дизельного топлива и обеспечить устойчивость электрификации на востоке страны.

Электрификация предполагает не только инфраструктурную, но и технологическую трансформацию. Каждый новый участок требует цифрового управления нагрузками, современных подстанций, интеллектуальных систем распределения и автоматизированного учета. Все это формирует новый контур энергосистемы РЖД, который становится частью национальной стратегии низкоуглеродного развития.

Новый подвижной состав: от дизеля к водороду

Другое направление декарбонизации — обновление тягового парка. Железнодорожный транспорт традиционно считается самым энергоэффективным, но даже в этой сфере сохраняется потенциал для дальнейшего снижения выбросов.

РЖД ведет проектные работы сразу по нескольким направлениям: водородные локомотивы с топливными элементами, газомоторные и газодизельные установки, гибридные системы с накопителями энергии.

В 2024 году завершилась сертификация маневрового локомотива ЭМКА-2 с литийионными аккумуляторами — первого в России гибрида, работающего в эксплуатационном режиме. Опыт эксплуатации используется для создания линейки гибридных и водородных локомотивов, которые должны выйти на испытания к 2028 году.

Использование газомоторных локомотивов позволяет снизить выбросы CO2 на 20–25% по сравнению с традиционным дизельным топливом. Водородные установки в перспективе обеспечат почти нулевой уровень выбросов при движении.

Эти проекты дополняются программой энергосбережения, включающей цифровое управление движением поездов, увеличение эффективности рекуперации, повышение участковой скорости и оптимизацию режимов ведения поездов. Интеллектуальные системы управления движением позволяют минимизировать холостые пробеги и повышать использование рекуперации. Совершенствуются графики движения и методы ведения поездов, повышается участковая скорость, уменьшаются зоны ограничений.

Все это снижает потребление энергии без снижения объемов перевозок. Алгоритмы экономного вождения и автоматизированные системы регулирования тяги уже дают экономию до 5% электроэнергии на тягу.

Энергоэффективность и цифровизация инфраструктуры

Сокращение выбросов невозможно без оптимизации всей системы энергопотребления. РЖД модернизирует десятки объектов стационарной энергетики: котельные, системы отопления, вентиляции, освещения и водоснабжения. Часть котельных уже переведена на газ и электричество, а в отдельных регионах используются солнечные панели и системы рекуперации тепла.

Корпоративная программа энергоэффективности позволяет ежегодно экономить десятки миллионов киловатт-часов электроэнергии. Только за 2024 год энергоемкость производственной деятельности снизилась еще на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, а в сумме с 2019 года — более чем на 12%.

Ключевым элементом климатической политики стало внедрение единой корпоративной методики учета выбросов парниковых газов. Документ определяет порядок расчета по двум категориям — охват 1 и 2. Он включает прямые выбросы от сжигания топлива и косвенные — от потребления электроэнергии. С 2024 года на основе этой методики оценки выбросов парниковых газов создана автоматизированная система «Углеродный след», интегрированная в платформу АС ЭТРАН. Сервис рассчитывает выбросы CO2-эквивалента при каждой грузовой перевозке, используя данные из транспортных накладных и энергетических балансов.

Эта система стала первой в мире разработкой подобного масштаба, которая применяется транспортной компанией. Она позволяет клиентам видеть реальный углеродный след перевозки, а РЖД — управлять показателями выбросов парниковых газов в реальном времени.

Следующий этап — предоставление услуги углеродно нейтральных перевозок. Клиенты смогут компенсировать выбросы при доставке грузов за счет приобретения углеродных единиц РЖД или покупки углеродных кредитов на рынке. Таким образом компания создает новый сегмент логистики — low-carbon freight, где климатическая составляющая становится частью экономической ценности услуги.

Для клиентов-грузоотправителей уже работает «экологический калькулятор», показывающий разницу по выбросам CO2 при выборе железнодорожного или автомобильного транспорта. Этот инструмент востребован у крупных промышленных компаний, формирующих собственные ESG-отчеты: данные РЖД позволяют им подтверждать снижение углеродного следа поставок с точностью до тонны CO2.

Климатические проекты, риски и экономика

В декабре 2024 года РЖД зарегистрировала свой первый климатический проект в государственном реестре углеродных единиц — по сокращению выбросов при модернизации систем теплоснабжения объектов компании. Это пробный шаг к формированию собственного портфеля климатических инициатив. В планах — проекты по повышению энергоэффективности, высадка деревьев, запуску ВИЭ и оптимизации потребления водных ресурсов.

Климатическая отчетность компании выстроена по международным стандартам GRI, SASB и TCFD. В 2024 году РЖД получила ESG-рейтинг А от агентства RAEX, подтвердив высокий уровень зрелости в управлении экологическими и социальными рисками.

Железнодорожная сеть — один из наиболее чувствительных к климату элементов инфраструктуры. Деградация вечной мерзлоты из-за повышения температуры, роста частоты экстремальных осадков и пожаров создает прямые риски для безопасности эксплуатации железнодорожной инфраструктуры на более чем 5 тыс. км.

РЖД внедряет автоматизированную систему мониторинга внешних воздействий, которая анализирует климатические, геокриологические и сейсмические факторы на промышленных полигонах. Система интегрирует данные со спутников, метеостанций и датчиков, установленных на объектах, и позволяет прогнозировать критические состояния инфраструктуры. Это первый в стране пример практической адаптации транспортной сети к изменению климата. Такие решения не только защищают инфраструктуру, но и создают основу для новой культуры управления рисками — с превентивным, а не реактивным подходом.

Вклад РЖД в декарбонизацию выходит далеко за пределы железнодорожной отрасли. Компания активно участвует в развитии городской мобильности, снижая выбросы в мегаполисах за счет интеграции пригородных перевозок с городскими маршрутами.

Самый известный пример — Московское центральное кольцо. Совместный проект РЖД и правительства Москвы стал моделью устойчивого транспорта мегаполиса. Протяженность кольца — 54 км, пассажиропоток в 2024 году составил 187 млн человек. Двадцать три станции оборудованы перехватывающими парковками на 4 тыс. машин, что позволяет жителям отказываться от личного автомобиля, снижает выбросы CO2 и улучшает качество воздуха в столице.

Компания также развивает контрейлерные перевозки, объединяющие автомобильный и железнодорожный транспорт. Такой формат уменьшает нагрузку на трассы, сокращает заторы и снижает совокупные выбросы транспортного сектора.

Переход к низкоуглеродной модели имеет не только экологический, но и экономический смысл. Электрификация и цифровизация повышают энергоэффективность и снижают операционные издержки. Модернизация инфраструктуры создает спрос на российское машиностроение, энергетическое оборудование и ИТ-решения. По существу, климатический вектор развития РЖД становится индустриальной политикой нового типа.

В 2024 году удельная углеродоемкость деятельности компании снизилась на 12% к 2019 году, выбросы загрязняющих веществ — более чем на 30%. Потребление воды сократилось на 24%, а сбросы загрязненных сточных вод — на 40%. Расходы на природоохранные мероприятия достигли 5,6 млрд руб. Все эти результаты зафиксированы в отчете об устойчивом развитии за 2024 год и подтверждены независимым заверением.

Институциональные изменения и управление ESG

Совет директоров РЖД в 2024 году расширил компетенцию Комитета по стратегическому планированию, включив в его работу вопросы устойчивого развития. Впервые утверждена политика холдинга в области устойчивого развития, закрепившая единые подходы к экологическим, социальным и управленческим аспектам.

Политика определяет ключевые цели: снижение негативного воздействия на окружающую среду, эффективное использование природных ресурсов, обеспечение безопасности, развитие человеческого капитала и инноваций. В перечень корпоративных документов также вошли экологическая и энергетическая стратегии, политика охраны труда и окружающей среды и кодекс деловой этики. Таким образом, ESG-повестка стала элементом управленческой архитектуры компании — основой для планирования и инвестиций.

РЖД не только перевозчик. Это крупнейшая технологическая корпорация, объединяющая науку, производство, энергетику и цифровые сервисы. На пересечении этих направлений формируется новая роль компании — проводника климатических инноваций.

Декарбонизация железнодорожного транспорта создает эффекты далеко за пределами отрасли: снижение углеродного следа промышленности и экспорта; развитие внутреннего рынка зеленой энергетики; рост компетенций в области водородных и гибридных технологий; цифровизация климатического учета и новые стандарты прозрачности.

Компания развивает собственный научный комплекс и выстраивает долгосрочные партнерства с внешними научными центрами, производителями оборудования, энергетическими компаниями. В рамках этих связей разрабатываются решения, которые в перспективе могут стать отраслевыми стандартами для всего транспорта России.

В РЖД не просто реагируют на требования времени — а формируют новую норму для отрасли, показывая, что технологический прогресс и экологическая ответственность способны идти параллельно. Именно поэтому железнодорожный транспорт сегодня становится главным проводником климатического перехода России — инфраструктурой, на которой строится экономика низкоуглеродного роста.