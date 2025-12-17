Устойчивость как часть трансформации

В октябре 2024 года завершилась сделка по передаче активов российского и белорусского подразделений Unilever Группе «Арнест». Бренд, сохранивший преемственность лучших практик и опыт глобальной компании, получил новую идентичность и новые вызовы. «Арнест ЮниРусь» — такое имя компания носит теперь — не только провела масштабный ренейминг, но и выпустила в 2025 году нефинансовый отчет, подготовленный одновременно по международным и национальным стандартам, задавая тон не только отрасли, но и всему рынку.

Неизменное качество

В «Арнест ЮниРусь» сегодня входят производственные площадки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Туле и Омске. На этих заводах выпускают косметику, средства для ухода за домом, мороженое и другие товары повседневного спроса. В отчете зафиксирован объем выпуска порядка 186 тыс. тонн продукции в год, а численность сотрудников в России и Белоруссии превышает 3 тыс. человек. Портфель брендов включает более 40 марок, которые многим знакомы с детства: «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Доместос», «Дав», «Рексона», «Лесной бальзам», «Золотой стандарт» и другие.

Нефинансовый отчет «Арнест ЮниРусь», который компания представила в 2025 году по итогам 2024 года, показывает достижения и прозрачность деятельности. Отчет подготовлен в соответствии со стандартами GRI 2021 на уровне in accordance with (стандарт применяется не частично, а полностью и выполняет требования к раскрытию данных), с использованием отраслевых стандартов SASB (Совет по стандартам отчетности в области устойчивого развития), с привязкой к Целям устойчивого развития ООН и одновременно с учетом рекомендаций Банка России, проекта национального стандарта устойчивого развития Минэкономразвития и Национальных целей России до 2030 года.

Отчет примечателен не только тем, что компания показывает снижение выбросов или рост перерабатываемой упаковки. Важен сам факт, что после приобретения компании российской Группой «Арнест» была сохранена и адаптирована система управления устойчивым развитием. Производственные площадки и бренды не остались без экологических и социальных ориентиров, а продолжают работать по понятным методикам, где каждый показатель можно проверить и сравнить с прошлым периодом.

Для российского рынка это, по сути, один из первых видимых кейсов того, как международная ESG-архитектура (environmental, social, governance) не исчезает вместе с иностранным собственником. Она остается частью внутренней практики и продолжает учитываться и совершенствоваться при принятии решения по инвестициям, модернизации, работе с материалами, людьми и взаимодействию с территориями.

Стратегия устойчивого развития

Еще в 2024 году компания пересмотрела стратегию устойчивого развития до 2030 года. В ней определены пять ключевых направлений: климат, природа, пластик (упаковка), поставщики и клиенты, сотрудники.

В документе зафиксировано обязательство компании участвовать в защите и восстановлении природных экосистем. Компания стремится не запускать новую продукцию в упаковке, непригодной к переработке, и использовать переработанный пластик в рамках требований действующего российского законодательства.

Также компания обязуется поддерживать текущие стандарты и требования, предъявляемые к поставщикам и клиентам в части ответственного ведения бизнеса. Отдельно поставлена цель по взаимодействию с малыми и средними торговыми предприятиями — речь идет о магазинах и точках продаж, работающих с продукцией компании, а также о предприятиях, работающих в сфере общественного питания.

Внутри же «Арнест ЮниРусь» нацелена привлекать и удерживать таланты через ценностное предложение работодателя, системно переобучать сотрудников, запускать новые модели трудоустройства и обеспечить работников гибкими условиями занятости к 2030 году. Для достижения поставленных целей компания активно сотрудничает с профильными факультетами ведущих вузов. Более 40 университетов и колледжей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске участвуют в совместных образовательных и внеучебных проектах.

Чтобы раскрыть потенциал молодых специалистов, в компании «Арнест ЮниРусь» уже много лет работают программы «Трек» и «Ориентиры». Первая программа направлена на выпускников и молодых специалистов, вторая — на развитие лидерских качеств сотрудников на производстве.

«Арнест ЮниРусь» отказалась от традиционного корпоративного университета, сделав ставку на персонализацию и практикоориентированный подход. У каждого сотрудника есть Future Fit Plan — индивидуальный план развития, включающий профессиональные и личные цели. Сотрудники сами выбирают формы обучения: внешнее, внутреннее, участие в клубах или мастер-классы. Еженедельно по четвергам проходят обучающие сессии с экспертами. Компания организует книжные и языковые клубы, поддерживает онлайн-библиотеку и экспертные сообщества.

Цели стратегии «Арнест ЮниРусь» напрямую привязаны к национальным целям развития России — «Устойчивая и динамичная экономика» и «Экологическое благополучие». Так, стратегия компании показывает, что логика ESG не живет отдельно от общей экономической повестки, а встроена в нее. То, что компания делает в части выбросов, упаковки, обучения и работы с партнерами, соотносится с тем, как государство видит долгосрочное развитие экономики и роста качества жизни. И часть отчета, посвященная результатам 2024 года, фиксирует движение к целям корпорации и общества.

Выбросы, экосистемы и ресурсы

Экологический раздел отчета отвечает на вопрос, насколько компания снижает воздействие на окружающую среду. Так, на омской площадке, которая находится в зоне действия федерального проекта «Чистый воздух», с 2017 года выбросы загрязняющих веществ снижены к 2024 году на 52%. Для сравнения: в рамках самой госпрограммы целевым считалось их сокращение на 20% за тот же период. То есть фабрика не просто выполнила государственный план, а в два с лишним раза превысила заданную планку. И речь идет не о снижении производства, а о модернизации и экологизации существующих процессов.

Если смотреть на парниковые газы, то в отчете приведен показатель удельных выбросов — сколько килограммов углекислого газа в пересчете (СО2-эквивалента) приходится на килограмм произведенной продукции. В 2024 году этот показатель составил 0,074 кг CO2-эквивалента на 1 кг продукции (Охват 1 и 2), что на 9% меньше, чем годом ранее.

Отдельная часть отчета касается энергетического баланса. В документе зафиксировано, что 53% всей потребляемой энергии в 2024 году компания получала из возобновляемых источников. Это означает, что больше половины электричества и тепла для производственных процессов и инфраструктуры не связано напрямую со сжиганием ископаемого топлива. С точки зрения стратегических целей снижения выбросов это крайне важно: чем больше доля возобновляемой энергии, тем меньше зависимость от цен на энергоносители и тем ниже углеродный след продукции.

Отдельным кейсом в отчете выделен климатический проект в Тверской области «Оршинский мох». Компания вторично обводняет осушенные ранее территории крупнейшего болотного массива Центральной России, предотвращая выбросы 170 тыс. тонн CO2-эквивалента. Проект также позволит существенно снизить пожароопасность региона и улучшить его биоразнообразие.

Отходы — еще один показатель, динамика которого представлена в отчете. В 2024 году общий объем их образования снизился на 13,5% (см. рисунок). Но важно и то, что происходит дальше с этими материалами. Часть отходов направляется на переработку, часть — на повторное использование, остаток — на обезвреживание и захоронение. Для мороженого, например, в отчете описана практика передачи непроданного продукта и отходов производства на компостирование, а не на полигон.

Отдельный важный блок — упаковка. В отчете сказано, что 98% упаковки в категории бытовой химии и 81% упаковки в категории косметики пригодны к переработке. Это означает, что при наличии соответствующей инфраструктуры эти флаконы, бутылки и тюбики могут не оказаться на свалке, а стать сырьем. В ряде категорий использование первичного пластика снижено на 10–50% за счет перевода части ассортимента на более легкие материалы и сменные блоки. Характерный пример — бренд «Чистая линия». В 2024 году было реализовано 96 732 сменных блока (рефила) для средств по уходу. Такой рефил — это небольшой пакет или вкладыш, которым заполняется уже существующий флакон. Для потребителя это означает меньший расход пластика и, как правило, более выгодную цену за единицу объема. Для производителя — снижение объема используемого первичного сырья и уменьшение ресурсов на производство упаковки.

Люди и безопасность

Социальный раздел отчета отвечает на вопрос, как компания взаимодействует с людьми. Например, показатель травматизма LTIFR, который показывает количество несчастных случаев на миллион отработанных часов, в 2024 году снизился до 0,14, тогда как годом ранее он составлял 0,94. За год не произошло смертельных случаев и тяжелых травм среди команды компании, а также подрядчиков. Это стало результатом работы новой программы «Безопасность как культура», в рамках которой каждый инцидент анализируется с участием самих сотрудников и ищутся совместные решения проблем — на всех площадках действуют комитеты охраны труда.

В компании работает единая цифровая HR-платформа, охватывающая 99% персонала. Через нее сотрудники проходят обучение, тестирование и получают обратную связь от руководителей. За 2024 год суммарно проведено 173 тыс. часов занятий, что в пересчете на одного человека составляет около 60 часов.

Среди программ — «#времяучиться» для линейного персонала, «Академия линейного руководителя» для мастеров и инженеров, «Лидерское сообщество» для управляющих позиций. Выделяется «Неделя карьеры», когда команды разных площадок знакомятся с внутренними возможностями ротации и развития. В результате 61% сотрудников прошли хотя бы один модуль по развитию «гибких навыков» (soft skills), 42% — программы по цифровым компетенциям.

Компания ежегодно проводит корпоративный опрос UniVoice и собирает фокус-группы по качеству коммуникаций. По итогам 2024 года 86% сотрудников заявили, что их мнение учитывается при принятии решений.

Социальная политика строится на принципах равных возможностей. В компании работает 51 сотрудник с инвалидностью, их доля постепенно растет благодаря адаптации рабочих мест и гибкому графику. В штате предусмотрены позиции для людей с ограниченной мобильностью — на складах, в документообороте, в технических службах. Среди руководителей высшего звена 58% — женщины.

Отдельно компанией раскрыты инициативы в поддержку баланса работы и личной жизни. На всех площадках действуют комнаты отдыха, корпоративные психологи проводят сессии по профилактике выгорания.

Бренды и социальные программы

Отдельное направление социальной политики компании связано с тем, как идеи устойчивости реализуются через ее бренды. В отчете подробно раскрыто, какие проекты поддерживаются в рамках каждой категории продукции и какой охват они имеют.

«Дав» продолжает программы, направленные на формирование здоровой самооценки и позитивного восприятия внешности у подростков. В 2024 году образовательные занятия и мастер-классы по темам самооценки и влияния медиа на восприятие себя прошли для 90 тыс. школьниц и 800 педагогов. Эти мероприятия проводились в партнерстве с образовательными учреждениями и общественными организациями с упором на развитие критического мышления и профилактику травли в школьной среде.

«Доместос» с 2019 года реализует в России социальный проект «Терпеть нельзя учиться!», который направлен на улучшение санитарных условий в школах. В 2024 году в рамках программы проведен ремонт туалетных комнат в пяти образовательных учреждениях, еще 22 школы получили годовой запас продукции для поддержания чистоты.

Бренд «Чистая линия» традиционно связан с темой сохранения природы. В отчете упомянут совместный проект с фондом «Озеро Байкал» — «Забота о Байкале». Его цель — поддержка природоохранных мероприятий и информационных кампаний, посвященных защите экосистемы озера.

«Бархатные ручки» в 2024 году запустили миссию #КАСАЕТСЯКАЖДОГО, в центре которой тема заботы и внимания к людям в повседневной жизни. Компанией также анонсирован проект «Даже сильной маме нужна забота», направленный на поддержку матерей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

Помимо инициатив брендов, существуют и корпоративные программы благотворительности. С 2015 года компания сотрудничает с фондом «Найди семью», который помогает приемным родителям и детям, оставшимся без попечения. В 2024 году на программы фонда направлено 1,5 млн руб., долгосрочную комплексную поддержку получили 44 семьи, в которых воспитываются 100 детей. Среди других партнеров — фонды «Юнити», «Банк еды Русь», «Второе дыхание» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Управление, риски и инновации

Компания перестраивает систему контроля и комплаенса после перехода в структуру Группы «Арнест». В 2024 году завершено формирование обновленной модели корпоративного управления, где функции устойчивого развития интегрированы в ключевые бизнес-процессы.

Создан центр экспертизы по оценке рисков контрагентов, который занимается проверкой деловой репутации партнеров с точки зрения экологической и социальной ответственности, соблюдения законодательства. Все ключевые поставщики подписали «Политику ответственного партнера» — документ, регламентирующий принципы экологической, трудовой и этической добросовестности.

Комплаенс-система компании включает внутренние механизмы предотвращения коррупционных рисков, защиту персональных данных и контроль за соблюдением антимонопольных норм. Для сотрудников предусмотрены каналы анонимного обращения и возможность сообщать о нарушениях без риска санкций.

В 2024 году начал работу «ИнноХаб» — внутреннее подразделение, отвечающее за проработку инноваций с горизонтом три-пять лет. В его задачи входит не только поиск ответа на запросы потребителя, но и внедрение новых решений, снижающих экологическую нагрузку: разработка формул с меньшим углеродным следом, переход на современные виды упаковки, совершенствование логистики и цифровизация цепочек поставок.

ESG-принципы включены в систему мотивации менеджмента: достижение целевых показателей по экологии, охране труда и социальной ответственности учитывается при оценке эффективности управленцев. Таким образом, управление устойчивым развитием в «Арнест ЮниРусь» работает не как вспомогательная функция, а как стержень всех бизнес-процессов компании.