Практика сохранения биоразнообразия

Защита экосистем от деградации и сохранение редких видов — одна из ключевых задач государства и бизнеса в мире. Российские регуляторы и организации активно в этом участвуют. Совершенствуются законы о защите природных территорий, устанавливаются природоохранные зоны, стимулируются бизнес-инициативы ответственного природопользования. Компании оценивают природные комплексы — связанные с ними риски и возможности, разрабатывая программы и стратегии сохранения и восстановления разнообразия видов флоры и фауны, природных систем.

Бизнес vs природа

Более 50% мирового ВВП зависит от состояния естественных систем и их ресурсов. Это фундаментальная связь между экономикой и биоразнообразием. Утрата форм жизни негативно повлияет на агропромышленный комплекс, индустрию, энергетику и инфраструктуру, финансы и другие отрасли. Урожайность напрямую зависит от опылителей, и исчезновение пчел приведет к многомиллиардным потерям в мировом масштабе. Уничтожение растений и грибов повлияет на потенциал производства лекарств и медицинских прорывов. Гибель коралловых рифов, опустынивание или сокращение популяции редких видов животных уменьшит привлекательность экотуризма.

Деятельность бизнеса напрямую и косвенно влияет на природу. Среди прямых воздействий — уничтожение объектов животного и растительного мира, грибов, а также истребление пищевых ресурсов животного мира. Косвенные воздействия приводят к ухудшению биоразнообразия. Среди них — загрязнение промышленными отходами, пестицидами или ядохимикатами, техногенные аварии и выбросы парниковых газов.

Большая часть России рискует ухудшением состояния биоразнообразия также и из-за климатических изменений. С климатическим кризисом связан и другой аспект проблемы — утрата природных форм жизни. Оба кризиса во многом обусловлены хозяйственной деятельностью и должны преодолеваться одновременно. Организации могут поддерживать территории, меняющиеся от их деятельности и изменения климата, с помощью технологий предотвращения и минимизации воздействия, а также реставрации экосистем, восстановления лесов, прибрежных и морских экосистем или водно-болотных угодий.

Государство и биоразнообразие

Россия активна в мировой повестке сохранения различных видов растительного и животного мира, природных ландшафтов, продвигает инициативы и формирует регулирование — Стратегию сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия РФ до 2036 года, развивает охрану редких видов животных и заповедных территорий (ООПТ).

С 2018 года задачи сохранения биоразнообразия включены в перечень национальных целей развития: ранее — до 2024-го, а сейчас — до 2030 и 2036 годов. В 2025-м запущен нацпроект «Экологическое благополучие». Сохранение лесов, редких видов животных и развитие экотуризма — в числе его направлений. К 2030 году проект предполагает качественные изменения, например увеличение площадей лесовосстановления и лесоразведения, а также увеличение доли приоритетных редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц и млекопитающих. За счет поддержания и реинтродукции редких видов животных (например, амурского тигра, зубра, сайгака, снежного барса, стерха и др.) на генетическом и видовом уровнях должна повыситься устойчивость хрупкого баланса экосистем в их ареалах, а также развиваться наука, образование, улучшиться обеспеченность программ сохранения биоразнообразия, связанных и с методами машинного обучения для наблюдения за биоразнообразием, прогнозирования изменения состояния экосистем, других современных методов работы с данными о состоянии природы.

Активизировать это призвана разрабатываемая Минприроды отраслевая стратегия, синхронизированная с задачами Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы в области биоразнообразия. Она предусматривает сквозные национальные цели, поддерживающие природоохранные мероприятия на федеральном и региональном уровнях с учетом природных и климатических условий России, особенностей ее растительного и животного мира.

Развивается и борьба с опасными инвазивными растениями. Федеральный закон 2025 года устанавливает защиту земель от распространения опасных видов инвазивных (чужеродных) растений и регулирует их уничтожение, накладывая на владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута соответствующие обязательства. Определены особенности охраны окружающей среды, ООПТ и лесов от распространения таких видов.

Добровольные бизнес-инициативы

Регуляторы и рейтинговые агентства стимулируют компании раскрывать данные о рисках, об оценке воздействия на окружающую среду, о проведении мониторинга состояния экосистем и проектах по восстановлению природы. Национальная таксономия зеленых проектов также включает в себя проекты по сохранению биоразнообразия, которые при условии соответствующей верификации можно признать зелеными. Это открывает компаниям возможности выпуска зеленых облигаций под проекты по биоразнообразию.

Вместе с тем в России все еще нет системы общепринятой методологии оценки рисков и эффективности таких инициатив. ESG Альянс в конце ноября закончил разработку классификации корпоративных проектов, прикладных инструментов и метрик сохранения природного многообразия. В поддержку развития природоохранной повестки ESG Альянс и Kept создали экспертный клуб «Биоразнообразие по пятницам» — площадку обмена опытом, объединяющую специалистов, консультантов и топ-менеджеров, заинтересованных в интеграции биоразнообразия в стратегии организаций. Представители науки и бизнеса обсуждают лучшие международные практики и кейсы экосистемных функций и услуг, нефинансовой отчетности и роли биоразнообразия.

Системные изменения видны и в поиске новых финансовых инструментов поддержки отраслевых проектов. Агентство стратегических инициатив разрабатывает механизм привлечения финресурсов для восстановления экологического баланса, увеличения стоимости природного капитала и повышения благополучия населения. «Единица природы» призвана создать экономический эффект для бизнеса от экопроектов: инвестируя в восстановление экосистем, компании смогут получить налоговые льготы или использовать «единицы» на вторичном рынке.

От разовых акций к системе

Российские компании следуют мировым трендам и демонстрируют значимый прогресс в развитии корпоративных инициатив сохранения биоразнообразия. По данным Kept, 36% организаций—участниц ежегодного бизнес-анкетирования к 2024 году разработали соответствующие корпоративные стандарты и регламенты, что приближает переход к качественным и количественным оценкам природного следа.

В 2022–2025 годах компании стали формировать системы индикаторов состояния компонентов живой природы и эффективности соответствующих мероприятий, расширять оценку воздействия на природу и экосистемные услуги. Некоторые компании уже измеряют влияние на биоразнообразие не только новых проектов, но и действующих предприятий, учитывают связанные с природой вопросы в цепочках поставок. Следующий шаг — цифровизация этой сферы.

ТЭК и обрабатывающие предприятия опережают другие отрасли в программах сохранения биоразнообразия. Это наблюдается как в глобальной повестке, так на российском рынке. Примером передовой практики может служить компания «Полюс», которая развивает практики оценки воздействия на природу, компенсационные мероприятия, мониторинг и стремится раскрывать информацию публично. Другой пример — «Русал», который финансирует восстановление биоразнообразия лесов, их авиапатрулирование и стремится уменьшить влияние, связанное в основном с нарушением целостности ландшафта. Компания оценивает ущерб от операционной деятельности. К 2035 году она планирует создать целостный подход к сохранению богатства видов и повышению качества экосистемных услуг. Российские сельхозпроизводители, предприятия строительной отрасли и потребительского сектора находятся в начале пути.

Бизнес, использующий природные ресурсы, напрямую заинтересован в сохранении и улучшении состояния биоразнообразия и экосистем. Между тем стабильные экосистемы очищают воду и воздух, укрепляют почву и регулируют микроклимат, содействуя таким образом снижению затрат на содержание инфраструктуры и увеличению срока службы оборудования. Инициативы компаний по сохранению природы также способствуют укреплению их отношений с регуляторами и иностранными партнерами, которые требуют прозрачной отчетности. Это дает возможность выходить на новые рынки, увеличивать прибыль и устойчивость организаций. Соответствующие программы позволяют компаниям не только снижать экологические риски, но и оптимизировать ключевые бизнес-процессы.

С 2021 по 2030 год — Десятилетие ООН по восстановлению экосистем — программы, которая должна обеспечить эффективное восстановление не менее 30% деградированных районов наземных, прибрежных и морских экосистем. Чтобы укрепить позиции и влияние России в международной экоповестке, регуляторам и бизнесу важно продолжать системно развивать национальное регулирование, поддерживать корпоративные практики, активно участвовать в формировании глобальной повестки биоразнообразия, в том числе на 17-й конференции Сторон Конвенции ООН, которая пройдет в Армении в 2026 году.

Светлана Шейнфельд, Kept