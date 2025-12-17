Больше чем про деньги

Волонтерская программа «Детям про финансы» Благотворительного фонда «Вклад в будущее» уже больше пяти лет помогает детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приобретать знания и навыки для будущей взрослой жизни. Более тысячи детей со всей России стали участниками занятий, организованных волонтерами программы — они помогают детям освоить азы финансовой грамотности и подготовиться к бытовым и социальным жизненным вызовам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено фондом «Вклад в будущее» Фото: Предоставлено фондом «Вклад в будущее»

Программа по развитию финансовой грамотности «Детям про финансы» стартовала в 2019 году. Первыми волонтерами программы стали сотрудники «Сбера». Программа знакомит воспитанников социальных учреждений и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с миром финансов и способствует безопасной адаптации во взрослом мире.

Задача программы — сформировать навыки обращения с деньгами и финансово грамотные привычки. «К моменту совершеннолетия на счете воспитанника собирается приличная сумма. Но отсутствие знаний в сфере финансовой грамотности приводит к необдуманным тратам и поступкам: подростки передают свои карты друзьям, знакомым, оставляют их в доступных местах, тратят большие суммы на импульсивные покупки»,— пояснил исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Он отметил, что проживание в социальных учреждениях не требует от детей освоения таких навыков, как планирование обязательных расходов на оплату услуг ЖКХ или на питание, так как эти вопросы сегодня за воспитанников решает государство, поэтому выпускники, выйдя за стены социальных учреждений, часто сталкиваются с бытовыми и социальными сложностями, мошенническими схемами.

«Для того чтобы изменить эту ситуацию, мы разработали программу, которая предлагает решать эти вопросы, используя превентивные меры: волонтеры в течение учебного года приезжают к ребятам и в формате свободной беседы и игр обсуждают основные темы по финансовой грамотности, знание которых поможет не совершить ошибку в сложный момент»,— рассказал Петр Положевец.

Сегодня волонтерами программы становятся сотрудники различных компаний, заинтересованные в развитии интеллектуального волонтерства и оказании системной помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается.

Для участия в программе волонтерам необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе программы, где можно пройти онлайн-обучение и ознакомиться с обучающими материалами программы. Руководитель программы «Финансовая грамотность» Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Нина Осипова рассказала о содержании курса:

«Программа курса состоит из нескольких модулей, предназначенных для детей разных возрастных групп: 11–13 лет, 14–15 лет и третий для тех, кому 16–18 лет. Наши материалы — это сценарии занятий, которые составлены максимально подробно, поэтому любой участник программы может объяснить основы финансовой грамотности без дополнительной подготовки, а жизненный опыт волонтера поможет ответить на вопросы детей».

Проигрывая вместе с волонтерами жизненные ситуации, дети получают опыт и закрепляют модели поведения, которые затем смогут воспроизвести в критических ситуациях.

Команда волонтеров состоит, как правило, из 3–4 человек, которые работают на занятии с 10–12 детьми. Такое количество волонтеров связано с необходимостью индивидуальной работы с некоторыми участниками, чтобы помочь освоить новую информацию или закрепить пройденную тему.

Занятия проходят один-два раза в месяц, длятся в среднем полтора часа и проводятся очно волонтерами, проживающими в регионе, где находится партнерское социальное учреждение. «Наши волонтеры готовы делиться своим временем, опытом и знаниями, они не ждут быстрого результата — смысл занятий в их накопительном эффекте и появлении доверия детей к внешнему миру»,— отмечает Нина Осипова.

Важными достижениями программы Нина Осипова считает тот энтузиазм и желание, с которым дети приходят на занятия, а также реальные истории из жизни участников проекта, в которых они смогли проявить бдительность и самостоятельно принять грамотные финансовые решения.

География проекта — более 60 городов в 34 регионах страны, где за пять лет работали более 300 волонтерских команд в 70 социальных учреждениях. Более тысячи детей со всей России осваивают азы финансовой грамотности, благодаря волонтерам.