Нефинансовая отчетность ищет читателя

По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства и Комитета по интегрированной отчетности, в 2026 году количество компаний, выпускающих нефинансовую отчетность, продолжит расти, как и компаний, публикующих data-буки и данные в формате XBRL. Будет расти полиформатность представления информации. Ключевая задача следующих отчетных циклов — поиск взаимосвязи между ESG-данными и показателями операционной эффективности, а также поиск ответа на вопрос, кто в России все-таки читает нефинансовую отчетность.

Обязательное раскрытие

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и Комитет по интегрированной отчетности продолжают опросы российских компаний о нефинансовой отчетности. Первый сделан в 2023 году, а в ноябре 2025-го завершился пятый раунд опроса. Он проводится раз в полгода по сопоставимому кругу компаний для анализа использования международных и нацстандартов, сроков выхода отчетности, подходов к верификации и другим вопросам. 89% респондентов (93 компании из 104 опрошенных) планируют составлять и публиковать нефинансовую отчетность за 2025 год. Почти стабильна ситуация с междунаучными стандартами: GRI по-прежнему выбирает подавляющее большинство компаний (88 из 100 выпускающих отчеты). C SASB и TCFD он входит в тройку международных лидеров.

В июне 2025 года на очередное обсуждение представлен обновленный проект постановления правительства «О Стандарте общественного капитала бизнеса», который объединил в себе два документа — проект постановления «О Стандарте отчетности об устойчивом развитии и требованиях к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса» и методологию Индекса общественного капитала бизнеса. Ключевое отличие этого документа от проекта Стандарта отчетности об устойчивом развитии в том, что термин «устойчивое развитие» заменен на «общественный капитал бизнеса». Рекомендации Минэкономразвития и проект Стандарта общественного капитала бизнеса будут в той или иной степени использоваться компаниями в рамках отчетного цикла 2025–2026. С пулом рекомендаций Банка России эти документы формируют нацстандарты нефинансовой отчетности.

Другой шаг, которого мы очень долго ждали, произошел осенью 2025 года. ЦБ определил для эмитентов первого и второго котировальных списков минимальный набор показателей устойчивого развития (33 метрики), которые нужно раскрывать в машиночитаемом формате XBRL с отчетом эмитента за 12 месяцев. Применение эмитентами таксономии 7.5.1.0 для раскрытия информации об устойчивом развитии в формате XBRL запланировано в добровольном порядке с 2026-го (начиная с годового отчетного периода — 2025 год), в обязательном порядке — с 2027-го (за 2026 год). Уже в следующем году для части рынка появится стандарт не только описания отчета (таких стандартов более чем достаточно), но и конкретных цифр.

С закрытыми глазами

Сейчас критически важны наборы метрик нефинансовой отчетности, которые можно масштабировать на весь рынок. Экзистенциальные вопросы нефинансовой отчетности в России (для кого и для чего?) не сняты с повестки. Как мы выяснили в ходе одного опроса 2024 года, по мнению респондентов, основные пользователи отчетности — рейтинговые агентства и другие оценивающие организации (69% ответов), инвесторы и акционеры (49% и 39% соответственно). Когда мы спросили компании летом 2025-го, как они анализируют фактическую аудиторию своей отчетности, выяснилось, что лишь десять компаний (8% респондентов) систематически собирают и анализируют данные о пользователях отчетов. У 38% (46 компаний из 120) — выборочные данные об аудитории отчетности, которые периодически компании используют, 26% респондентов (31 компания) не располагают такой информацией, но планируют ее получать, а 18% (21 компания) не имеют таких сведений и не планируют их получать. Системно с аудиторией своей отчетности работает лишь одна из десяти компаний.

«Вы хотите понять, что происходит с компанией, акционером которой вы являетесь. Вам приходит два документа — годовой отчет и отчет об устойчивом развитии. Это около 600 страниц плотного текста, графиков, фотографий и красивых картинок. Это почти два тома Льва Толстого! Продираясь через сотни страниц, часто не находишь ответа на главный вопрос: а какие у компании есть реальные риски, которые могут в одночасье обрушить стоимость акций?»,— рассказал представитель Ассоциации розничных инвесторов на одной из крупнейших профильных конференций. Но проблема российского рынка в том, что больших опросов розничных инвесторов о нефинансовой отчетности просто не существует (хотя компании считают, что инвесторы входят в топ-3 целевых групп их отчетов). Парадокс: «Мы думаем, что наша отчетность нужна инвесторам, только мы их об этом не спрашивали».

Возможно, отчетность нужна совету директоров? Осенний опрос показал, что в 68% случаев совет утверждает отчет сам, в 17% случаев также рассматривает информацию об обратной связи по отчету, в 15% — информацию о практиках раскрытия (респонденты могли выбрать несколько вариантов). На что смотрит совет: по 37% респондентов выбрали «Раскрытие стратегических планов и целей компании» и «Конкретные цифровые показатели», 28% — «Раскрытие прогнозных показателей». Интересны 22%, которые указали, что вопросов у директоров к отчету обычно нет. Эту группу можно интерпретировать по-разному: либо отчет так информативен, что отвечает на все вопросы, либо к моменту верстки и утверждения отчета совет директоров уже в курсе всей нужной ему информации из более оперативных источников.

Новое прочтение

Как и любой информационный продукт, родившийся в нецифровую эпоху, отчетность об устойчивом развитии переживает кризис идентичности и формата. Всерьез думать, что кто-то читает сотни страниц информации о компании, да еще и в PDF-формате, наивно. Современный пользователь, а тем более представитель инвесторов (будь то розничных или институциональных) так перегружен оперативной информацией, что, вероятно, до отчета об устойчивом развитии просто не дойдет (тем более если он вышел в сентябре, описывая ситуацию «девять месяцев назад»).

Что с этим делать? Предложение ограниченного набора показателей, которые будут рассчитываться всеми и по единой методологии,— следующий шаг развития нефинансовой отчетности. Сначала обязательность отчетности в каком-либо формате, затем национальный стандарт, потом обязательный набор данных. И, наконец, когда-то российский рынок нефинансовой отчетности перейдет к самому сложному, но ключевому этапу своего развития — переводу наборов несопоставимых ESG-данных в денежный эквивалент (см. «Ъ-Регенерацию» от 19 декабря 2024 года).

Благодаря Московской бирже и ЦБ пройдена примерно половина пути: обязательность появилась, национальный стандарт почти родился, обязательный набор данных начнет тестироваться в 2026 году. Третий этап — перевод ESG-данных в денежный эквивалент (оцифровка нефинансовых рисков и возможностей) — займет минимум три-четыре отчетных цикла. За это время компании должны не только научиться аккуратно работать с ESG-данными, но и встроить их в финансовую отчетность, а в пределе ответить на главный вопрос: есть ли связь между ESG-метриками и показателями операционной и финансовой эффективности. Если ответ будет отрицательным, то российская нефинансовая отчетность продолжит существовать «для своих и регулятора» и качественного развития мы не увидим. Однако ряд исследований показывают, что, скорее всего, мы увидим такую связь. Исследование IMPACT ROI 2025 года, охватившее десятилетний цикл отчетности, показало, что компании, которые активно интегрируют экологические, социальные и управленческие практики в свою деятельность, демонстрируют опережающий рост финансовых метрик, увеличивают свою стоимость примерно на 36%, прибыльность — на 21%, а доходность для акционеров — на 6%.

В России первые попытки подобных оценок уже есть. ESG Альянс начал тестировать гипотезы о связи между ESG-метриками и показателями операционной эффективности на части компаний-участниц, но пока рано говорить о стабильных результатах такой оценки. Российские процессы идут в русле международных. В декабре 2025 года EFRAG представил Еврокомиссии итоговую версию упрощенных стандартов ESRS. Общее число раскрываемых метрик ожидаемо сокращено на 61% по сравнению с исходными стандартами. В документе подчеркнут один из ключевых принципов обновляемых стандартов ESRS — полезность информации для пользователей отчетности. Она прежде всего должна помогать пользователям принимать обоснованные и взвешенные решения, а не быть рекламой компании и ее инициатив без конкретики и ретуширования рисков бизнеса.

Попутно российская отчетность об устойчивом развитии должна найти и своего пользователя в плотном информационном потоке, где ей приходится конкурировать за внимание с постами инвест-блогеров, городскими пабликами и рабочими чатами своих же компаний (не говоря уже про мемы с котиками). Нельзя исключать, что канал коммуникации с заинтересованными сторонами перестает быть единым. Уже в ближайшем будущем, помимо красивых, но статичных и мгновенно устаревающих отчетов, мы увидим новые форматы, в том числе оперативные презентации, интерактивные дашборды и чат-боты, отвечающие на конкретные вопросы одной из заинтересованных сторон.

Пока лишь визионеры начали осознавать, что у отчетности появился новый читатель, роль которого будет только возрастать,— нейросети. Аналитики банков, рейтинговых агентств и сами инвесторы освоили этот инструмент и выстраивают свои инвестстратегии и базовые прогнозы с опорой на него. Пока, увы, отчетность об устойчивом развитии не настроена под таких пользователей. Итого: «чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног», иначе отчетность об устойчивом развитии рискует остаться красивым документом «для своих на память», так и не найдя своего места в меняющемся цифровом мире.

Владимир Горчаков, АКРА