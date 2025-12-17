ESG-интеграция

В последние годы участие российских компаний в повестке устойчивого развития становится все более осмысленным. В 2025 году передовой бизнес не только продолжал следовать глобальным трендам, но и сбалансировал свои ESG-стратегии с учетом национальных приоритетов развития. Цели, которые ставят крупнейшие российские компании, давно уже вышли за рамки экологии и охватывают сферу социального благополучия и управление устойчивым развитием.

Осознанный подход

Крупный бизнес в России включился в ESG-повестку с 2017 года (речь о раскрытии информации о социальных, экологических и управленческих практиках). Но долгое время подготовка и публикация ESG-отчетности оставались добровольными и не регламентировались. Как отмечает управляющий директор по рейтингам устойчивого развития агентства «Эксперт РА» Елена Жанахова, важным шагом для развития нефинансовой отчетности стало требование Московской биржи для эмитентов, чьи бумаги входят в котировальные списки первого и второго уровней, публиковать нефинансовые сведения в виде раздела годового (интегрированного) отчета или отдельного нефинансового отчета.

В октябре 2025 года Банк России опубликовал проект таксономии XBRL версии 7.5.1.0 — документа, который впервые делает раскрытие данных об устойчивом развитии обязательным для крупнейших публичных компаний. Помимо этого, Минэкономразвития подготовило стандарт общественного капитала, который учитывает изменения в состоянии среды, здоровье людей, инфраструктуре и устойчивости природных систем и опирается на национальные цели развития. Так под влиянием регуляторов отчетность об устойчивом развитии в России становится все более актуальной. Это стимулирует компании системно раскрывать нефинансовые данные и осознанно интегрировать устойчивое развитие в свои бизнес-модели.

«Нефинансовая отчетность трансформируется из имиджевого инструмента в прикладной. Для инвесторов и банков такая отчетность служит инструментом оценки нефинансовых рисков, для сотрудников отчеты формируют понимание стратегических целей и усиливают корпоративную вовлеченность, для партнеров по цепочке поставок такие отчеты подтверждают приверженность компании принципам ведения ответственного бизнеса»,— комментирует Елена Жанахова.

Фокус на социальный аспект

Даже на фоне напряженной геополитической обстановки ответственный российский бизнес продолжает публиковать нефинансовую отчетность, что говорит о приверженности компаний принципам устойчивого развития. «Сейчас у нас в России больше розничных инвесторов, чем институциональных. Зарубежных инвесторов практически нет. Тех, которые в свое время приучали российские компании к этой культуре. Но моховик запущен. У нас появляются новые компании, которые выкладывают нефинансовые отчеты,— говорит генеральный директор "ESG Альянса" Андрей Шаронов.— Правда, некоторые компании снижают активность в этом направлении, ссылаясь на санкционное давление и сложности с экономикой в стране и мире. Но это нельзя игнорировать. Нужно понимать, что устойчивость не только про способность компании быть зеленой, но и, что самое важное, про способность продолжать бизнес, в том числе в условиях кризиса».

Компании минимизируют или устраняют риски, которые они создают для природы, работников или местных сообществ, акционеров. На социальном аспекте устойчивого развития решила сосредоточиться компания Biocad, один из лидеров фармацевтического рынка России. Компания публикует отчеты об устойчивом развитии с 2019 года. В отечественном фармсекторе только формируется осознанная практика ESG, и Biocad во многом идет здесь в числе первых. «Один из примеров — наша системная работа с нефинансовой отчетностью по международным стандартам, а теперь и с учетом рекомендаций Минэкономразвития России,— рассказывает директор департамента корпоративного маркетинга Biocad Ирина Кенюхова, отмечая, что для компании отчеты стали инструментом выстраивания доверительного диалога с врачами и пациентами.— Наши отчеты об устойчивом развитии написаны максимально простым языком, чтобы каждый мог найти ответы на свои вопросы о том, как устроена современная российская фарма в лице Biocad. Мы считаем важным рассказывать о том, как создаются инновационные препараты, проходят клинические и доклинические исследования, какие технологии стоят за нашими производственными и научными площадками. Такой уровень открытости помогает снять страхи и вопросы, а главное, сокращает расстояние между пациентом и необходимой ему терапией».

В нефинансовых отчетах Biocad рассказывает о ранней разработке, исследованиях и регистрации инновационных препаратов, а также о развитии проектов для людей с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Одна из ключевых ценностей фармпроизводителя звучит как «пациент превыше всего». «Мы осознаем высокую социальную значимость своей деятельности и принимаем решения исходя из их влияния на продукт и на его конечных получателей — пациентов»,— добавляет Ирина Кенюхова. Более семи лет Biocad реализует социальный проект «Живи без страха», цель которого профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний. Также компания является автором социальных проектов Betalife для людей с рассеянным склерозом, Revmo.Info — для пациентов с ревматическими заболеваниями, Psoriaz.Life — для людей с псориазом. Благодаря этим проектам поддержку получили свыше 4 млн пациентов.

Зеленое партнерство с клиентами

Как отмечают в «Эксперт РА», несмотря на динамику, в масштабах российского рынка доля компаний, раскрывающих нефинансовые данные, все еще остается крайне низкой. Сейчас лидерами раскрытия являются крупные сырьевые экспортеры, ритейл и банки.

Как отмечает Андрей Шаронов, дополнительным стимулом вовлечения компаний в ESG-повестку становится влияние на репутацию и ожидания самих клиентов: «В России около 80% потребителей говорят, что при прочих равных условиях предпочтут более экологичные, социально ответственные товары».

По словам замгендиректора RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) по вопросам устойчивого развития Надежды Воронцовой, при целеполагании маркетплейс учел вовлечение в ESG-повестку клиентов, партнеров и сотрудников, а также интеграцию социальных и экологических эффектов в проекты, где экспертиза RWB особенно сильна: платформы, цифровые и финтех-сервисы. «В крупных корпорациях департаменты устойчивого развития зачастую воспринимаются как центры расходов. Наша же задача — перевести инвестиции в создание общественного блага из статьи затрат в стратегический актив»,— говорит госпожа Воронцова.

В компании создали цифровую платформу «RWB Участие», объединяющую проекты компании в сфере экологии, социальной ответственности (благотворительности, инклюзии, волонтерства) и корпоративного управления. На этой платформе маркетплейс объединил НКО, клиентов, партнеров, сотрудников, а в будущем планирует расширять круг вовлеченных в повестку сторон. В RWB намерены снизить негативное влияние логистических цепочек на экологию и климат, укрепив доверие клиентов и партнеров.

Часть «рабочей реальности»

По словам директора по устойчивому развитию Х5 Марии Подкопаевой, от крупного бизнеса ждут большего, чем налогов и инвестиций в экономику страны. «От нас, как от крупнейшего российского ритейлера, ждут не только обеспечения доступности к свежим, качественным и безопасным продуктам, но и повышения этой доступности, помощи продуктами тем, кто находится в сложной ситуации. Для оценки этого показателя в стратегии устойчивого развития есть цель по ESG-восприятию, и мы регулярно его замеряем»,— поясняет представитель Х5.

Как отмечает госпожа Подкопаева, цель увеличить общественное благо не противоречит цели увеличения финансовых результатов, если социальные инициативы интегрированы в бизнес-модель и опираются на компетенции компании, имеют измеримые эффекты и управляются как инвестпроекты. «Я бы не стала сводить инвестиции в ESG только к работе на репутацию. Репутация строится из большого спектра инструментов и, самое важное, из реальных результатов и повседневной деятельности компании,— добавляет Ирина Кенюхова.— В этом смысле наши проекты в области устойчивого развития — такая же часть "рабочей реальности" Biocad, как разработка молекул или производство препаратов. Да и в целом устойчивое развитие — это не только про имидж, это еще и глубокая работа с рисками». В компании регулярно проводят репутационный аудит и наблюдают, как разные целевые группы — от врачей и пациентов до представителей органов государственной власти и журналистов — воспринимают компанию. По результатам последних исследований в Biocad отмечают, что проекты устойчивого развития дают заметный вклад в рост репутационного индекса компании. «Важно подчеркнуть: они работают именно потому, что не являются декоративными»,— заключает Ирина Кенюхова.

Ксения Ахметжанова