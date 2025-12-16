Состояние аффекта, «Щелкунчик» Нуреева и тайна старого дома

На третьей неделе декабря в Нижнем Новгороде пройдут лекции о французских художниках, «Русских сезонах», скульптуре «Большая глина №4» и Тайницкой башне кремля. Жители и гости города смогут посмотреть балет «Щелкунчик» в хореографии Рудольфа Нуреева в кино, послушать волынки и рождественскую музыку. НГХМ откроет выставку о советском изобразительном искусстве, а оперный театр представит новый спектакль «В состоянии аффекта». Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Концерт оркестра волынщиков City Pipes

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 19:00 16 декабря, вторник

Стоимость билетов: от 1,1 до 2,1 тыс. руб.

Музыкант оркестра волынщиков City Pipes

Фото: vk.com / citypipes Музыкант оркестра волынщиков City Pipes

Фото: vk.com / citypipes

Оркестр City Pipes исполнит хиты ABBA, Queen, The Beatles, AC/DC, The White Stripes и других рок-групп. На концерте прозвучат волынки, барабаны, флейты и электроорган.

Лекция «Пять историй о художниках»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 18:00 17 декабря, среда

Вход по регистрации

Искусствовед Антон Марцев на пяти наиболее ярких примерах расскажет о множестве связей Нижнего Новгорода с биографиями известных русских художников.

Новогодний концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 18:30 17 декабря, среда

Стоимость билетов: от 2,5 до 4 тыс. руб.

Со сцены прозвучат «Рождественский концерт» Арканджело Корелли, «Рождественская сюита» Алека Роули, «Шесть спиричуэлс для струнных» Мортана Гульда и фрагменты балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Лекция «Скандал, который стал сенсацией: наследие Сергея Дягилева»

Где: Музей моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой на улице Сергиевская, 8

Когда: 18:30 18 декабря, четверг

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Афиши на выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Афиши на выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в Новой Третьяковке

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На встрече речь пойдет о «Русских сезонах» — гастрольных выступлениях русских артистов оперы и балета, организованных антрепренером Сергеем Дягилевым за границей, — и их влиянии на развитие мирового художественного процесса. Лекцию прочитает основательница музея и дизайнер Ольга Парле.

Музыкальная лекция «В гостях у сказки на пороге Рождества»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 18 декабря, четверг

Стоимость билетов: 500 руб.

На встрече музыковед Ксения Ануфриева расскажет, как композитор Петр Чайковский сочинил «Щелкунчика» и почему в основе одной из главных мелодий балета лежит простая гамма.

Премьера спектакля «В состоянии аффекта»

Где: концертный Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: в 19:00 18 и 19 декабря

Стоимость билетов: от 1 до 3 тыс. руб.

Спектакль «В состоянии аффекта»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Спектакль «В состоянии аффекта»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Спектакль придумали художница Саша Фролова, впервые выступающая в качестве режиссера, и оперный драматург Илья Кухаренко. Проект исследует феномен барочного «аффекта». «Под аффектами тогда понимали некие "фиксированные" эмоциональные состояния человека. И каждое из них имело жесткий набор музыкальных выразительных средств»,— рассказали создатели. В новой постановке старинные барочные страсти ищут свое место в современном мире. В спектакле прозвучат арии и фрагменты опер и концертов Антонио Вивальди, Николы Порпоры, Риккардо Броски, Алессандро Скарлатти, Георга Генделя и Джеминиано Джакомелли. Солисты Нижегородского театра оперы и балета исполнят произведения на языке оригинала.

Перед премьерными показами профессор Московской консерватории, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания Лариса Кириллина прочитает лекцию «Аффекты и музыка: страсти и звуки». Она расскажет, что такое аффекты и как они выражались в произведениях композиторов первой половины XVIII века. Мероприятие будет начинаться в 17:30, посетить его можно бесплатно, по регистрации.

Концерт «IV Международный органный фестиваль Vox humana. Даниэль Зарецкий»

Где: консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40

Когда: 18:30 19 декабря, пятница

Стоимость билетов: 1,3 и 1,5 тыс. руб.

Органист из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий исполнит хоральные фантазии и малые инструментальные циклы прелюдий и фуг Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения Дитриха Букстехуде, Николауса Брунса, Георга Бёма и Георга Муффата.

Лекция «ГЭС-2. Скульптура. Глина №4»

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 19 декабря, пятница

Стоимость билетов: 500 руб.

Скульптура «Большая глина №4» у «Дома культуры ГЭС-2»

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Скульптура «Большая глина №4» у «Дома культуры ГЭС-2»

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Культуролог Римма Газе расскажет о скульптуре швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4», которая стояла у центра современного искусства «Дом культуры ГЭС-2» в Москве в 2021-2025 годах. Участники встречи обсудят, что такое современное искусство, как иронично создавать серьезные работы и почему в творчестве Урса Фишера главный художник — это время, а материал — сама реальность.

Мультимедийная выставка «Tundra»

Где: арт-пространство «Цех» в здании «Нижполиграфа» на улице Варварская, 32

Когда: 19 декабря 2025 года — 1 февраля 2026 года

Стоимость билетов: 700 руб.

Монтаж выставки «Tundra»

Фото: vk.com / tseh.space Монтаж выставки «Tundra»

Фото: vk.com / tseh.space

Творческое объединение Tundra, исследующее взаимодействие звука, света, пространства и технологий, представит в «Цехе» четыре мультимедийные работы. Откроет экспозицию инсталляция «The Day We Left Field», которая проводит границу «между внешней городской средой и внутренним пространством созерцания», рассказали организаторы. За ней следует аудиовизуальная работа «Row», состоящая из 10 подвешенных голографических дисплеев. Центром экспозиции станет масштабная инсталляция «Dot» — парящая сферическая структура, излучающая свет. Завершит выставку работа «Tunnel», объединяющая визуальное, тактильное и звуковое восприятия: посетитель сможет увидеть изображения, услышать его звуковую форму и физически ощутить вибрацию.

Органный концерт «В ожидании Рождества»

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б

Когда: 16:00 20 декабря, суббота

Стоимость билетов: 1,3 тыс. руб.

Органист и музыковед Мария Юкович исполнит композиции Доменико Циполи, Иоганна Себастьяна Баха, Мишеля Корретта, Сезара Франка и Луи Вьерна.

Встреча краеведческого клуба «Занозы» на тему «Тайны Тайницкой башни»

Где: сбор у Дмитриевской башки кремля

Когда: 18:00 20 декабря, суббота

Стоимость билетов: 300 руб.

Тайницкая башня нижегородского кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Тайницкая башня нижегородского кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На занятии краеведы расскажут, что не так с названием Тайницкой башни кремля, как она выглядела на старых планах и был ли в ней тайный ход.

Выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ»

Где: выставочный Пакгауз на улице Стрелка, 21И

Когда: 20 декабря 2025 года — 22 февраля 2026 года

Стоимость билетов: 400 руб.

Выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» представит произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 1920-1970-х годов из фондов Нижегородского художественного музея. «Зритель сможет погрузиться в эпоху создания промышленных гигантов, строек века, событий военных лет, порадоваться мирной жизни послевоенного времени, вспомнить пору счастливого детства, полюбоваться красотами родной природы»,— рассказали организаторы.

Зимний фестиваль «Праздник света. Тепло семейных историй»

Где: квартал церкви Трех святителей в границах улицы Горького, Гранитного переулка и парка Кулибина

Когда: 20 декабря — 12 января

Стоимость билетов: от 900 руб. до 2,3 тыс. руб., некоторые события бесплатные

Жители и гости города смогут посетить экскурсии по Заповедным кварталам, гастрономические программы, тематические встречи, посвященные колядованию и гаданиям, выступление вертепного театра и рождественскую ярмарку.

Кинопоказ балета «Щелкунчик» в хореографии Рудольфа Нуреева

Где: кинотеатр «Орленок» на улице Большая Покровская, 39А

Когда: 17:00 20 и 21 декабря

Стоимость билетов: 500 руб.

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Рудольфа Нуреева

Фото: theatrehd.com Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии Рудольфа Нуреева

Фото: theatrehd.com

Зрителям покажут рождественскую историю о Щелкунчике в постановке Рудольфа Нуреева. Он неоднократно ставил этот балет в разных театрах мира, все сильнее делая акцент на мрачноватой, сюрреалистичной, но все же сказочной картинке, нарисованной Гофманом. Никакого Принца Клара в спектакле Рудольфа Нуреева не ждет: она заворожена крестным Дроссельмейером, который и превращается в ее сне в молодого красавца. На экране нижегородцы смогут увидеть запись спектакля австрийского театра Wiener Staatsoper, сделанную в 2012 году. Главные роли исполнили Людмила Коновалова и Владимир Шишов.

Лекция «Аллегории в искусстве Франции XVII – XVIII»

Где: корпус НГХМ «Зарубежное искусство» в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной, 3

Когда: 14:00 21 декабря, воскресенье

Стоимость билетов: 500 руб.

Лекция будет посвящена трансформации традиционных аллегорий в искусстве Франции XVII–XVIII веков. Слушателям расскажут, как грациозность французской традиции соединилась в творчестве Никола Пуссена и Клода Лоррена с возвышенным стилем итальянского искусства, как Антуан Ватто перешел к игривому искусству рококо и как Франсуа Буше и другие мастера этого направления сделали язык аллегорий более легким, подчас ироничным.

Выступление итальянского музыканта Давиде Ранальди на фестивале Pianissimo

Где: концертный Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 17:00 21 декабря, воскресенье

Стоимость билетов: от 1 до 2,5 тыс. руб.

Фестиваль фортепианных концертов Pianissimo призван познакомить публику с молодыми исполнителями. Итальянский музыкант Давиде Ранальди исполнит «Сонату ми-бемоль мажор» Йозефа Гайдна, «Бергамасскую сюиту» и «Остров радости» Клода Дебюсси и «Вариации на тему Паганини» Иоганнеса Брамса.

Сказочный детектив «Тайна старого дома. Часть 2»

Где: Центр театрального мастерства в здании Нижполиграфа на улице Варварская, 32

Когда: 21-22 и 24-30 декабря, 3-5 и 9-10 января

Стоимость билетов: 1,5 тыс. руб., для детей до пяти лет — бесплатно

Спектакль «Тайна старого дома»

Фото: Оксана Шверницкая Спектакль «Тайна старого дома»

Фото: Оксана Шверницкая

Действие нового семейного спектакля происходит в бывшей лавке игрушек, принадлежавшей мастеру и его дочери из первой части «Тайны старого дома», много лет спустя (примерно в 1930-е). Теперь там живет семья следователя. «В канун Нового года внезапно исчезает мама. Следователь немедленно приступает к поискам жены. В этом ему помогают дети и ожившие старые игрушки из лавки»,— рассказал режиссер Владимир Золотарь. Зрители смогут погрузиться в историю семьи и поучаствовать в расследовании.

Какие выставки продолжают работу До 20 декабря в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка заслуженного архитектора Российской Федерации Сергея Тимофеева «Архитектура — это что?». До 21 декабря в «Галерее 9Б» на улице Октябрьская, 9Б открыта выставка об аптекарском деле в Нижнем Новгороде «Аптекари: Альберт, Кушелевский и другие». До 21 декабря в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Артемовские луга — жемчужина Нижегородского Поволжья». До 10 января в Дмитриевской башне нижегородского кремля открыта выставка «Сороковые-роковые». До 11 января в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Ивана Ворожейкина «Под сенью благодатных дней». До 11 января в выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка о шишках «Выставка с иголочки». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 18 января в Техническом музее на улице Большая Покровская, 43 открыта выставка «Нижегородский ЦСМ: 125 лет измеряем жизнь к лучшему!», приуроченная к юбилею Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в регионе. До 19 января в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Волшебный мир зимних праздников». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика». До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка одного из ведущих мастеров отечественной графики 1960-1980-х годов Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь». До 25 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Фотоаппарат в руках музыканта. К 175-летию со дня рождения В. Ю. Виллуана». До 25 января в ЦСИ «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения» и выставка художницы Вацы «Модный дом "Вацлава"». До 1 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка казанского художника Ильгизара Самакаева «На волне цвета». До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыты выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» и «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков». До 9 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка старинных замков и ключей «Русский замок. Кузнечная летопись». До 29 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи».

Подготовила Елена Ковалева