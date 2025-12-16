Городская Дума Самары приняла бюджет на 2026 год с дефицитом в 3 млрд рублей

Во вторник, 16 декабря, во втором окончательном чтении городская Дума Самары приняла бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков в своем Telegram-канале. Доходы на 2026 год запланированы в размере 58,268 млрд руб., расходы — 61,37 млрд руб., дефицит — более 3 млрд руб.

По словам главы города, большую часть средств бюджета направят на образование, культуру, социальную политику, развитие спорта (17,5 млрд руб.). На транспорт и дорожное хозяйство выделят 7 млрд руб., переселение из аварийного жилфонда, благоустройство территории города, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры — 2,6 млрд руб.

«Лично моя оценка: бюджет непростой, но реальный. При этом сохраняется его социальная направленность: все социально значимые статьи, такие как зарплата сотрудников бюджетной сферы, различные льготы и т.д., полностью обеспечены. Бюджет — это живой документ, он будет меняться в течение года, но социально значимые статьи защищены от каких-либо изменений в сторону уменьшения финансирования» — сообщил Иван Носков.

Руфия Кутляева