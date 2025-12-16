В Уфе компанию обязали восстановить на работе уволенную сотрудницу

Октябрьский районный суд Уфы по иску прокуратуры восстановил права незаконно уволенной работницы компании.

Проверка надзорного ведомства установила, что заявительница работала в организации менеджером по логистике. В июле этого года работодатель расторг с ней договор и применил меру дисциплинарного взыскания. Однако в нарушение процедуры применения такого вида ответственности сотрудницу не ознакомили с приказом о прекращении трудовых отношений.

Суд отменил незаконный приказ, работодателя обязали выплатить задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда.

Майя Иванова