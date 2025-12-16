В Ижевске объявлен конкурс на проект демонтажа хрущевки на улице Ленина

В Ижевске стартовал конкурс на разработку проекта демонтажа пятиэтажного дома №9 по ул. Ленина, который считается первой «хрущевкой» города. Контракт опубликован на госзакупках Ижевска. Его цена составляет 519,9 тыс. руб.

Фото: «Яндекс.Карты»

Демонтировать здание планируется методом поэлементной разборки с возвратом металлических конструкций. Также необходимо предусмотреть временные подъездные пути и меры безопасности во время работ.

После завершения демонтажа будет проведено благоустройство территории и рекультивация почвы при необходимости. Дом был построен в 1960 году и признан аварийным в 2014 году. В 2022 году началось расселение жильцов (всего в доме 80 квартир), после чего здание планировалось снести. В августе 2023 года сообщалось о 76 расселенных квартирах. На данный момент в доме заколочены окна первых двух этажей со стороны трамвайных путей.

Анастасия Лопатина